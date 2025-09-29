出川哲朗“金髪女性”から突然の強烈ビンタ「この人、怖いよ！」 正体判明→すかさずフォロー
お笑い芸人の出川哲朗が、26日放送のフジテレビ系バラエティー『全力！脱力タイムズ』（後11：00）に出演。“謎の金髪女性”から強烈ビンタを食らう一幕があった。
【写真】かわいくポーズ！出川哲朗に強烈ビンタ見舞った“金髪女性”の正体
この日は出川をゲストに迎えて「THE出川哲朗 継承選手権」を略し“TDK”と題した賞レースを実施。出川が生み出した有名な口癖を“出川ワード”とし、この“出川ワード”の使い方が一番上手だった人物に譲ってもらう…という流れで行われた。
さまざまな芸人・タレントがエントリーする中、当初予定していた人物が来られなくなったことから、出川自身も代役としてエントリーすることに。「ごめんなさい…」というフレーズを発するためのシチュエーションが用意された。出川が金髪女性をしつこくナンパし、女性側が「いいかげんにしてください」とキレたタイミングで、出川が「ごめんなさい…」と言う段取りが共有された後、いざ本番を迎えた。
出川は、言われた通りにしつこくナンパし、打ち合わせ通りに「いいかげんにしてください」とキレられるのを待ち構えていたが、金髪女性からまさかの強烈ビンタが。何度もビンタを食らった出川は「1発目失敗したから」「この子（ビンタが）下手！」「心の底から、お前はバカ…」と言いかけたところで、金髪女性が出川の胸ぐらをつかみ、ストンピングで“追い打ち”。出川が「ごめんなさい…」のフレーズを発して、審査が終了となった。
散々な目にあった出川は「この人、何なの？怖いよ！仕込むんだったら、ちゃんとした人を仕込め」と抗議。その後、金髪女性の正体として、現役女子レスラーのなつぽいであることが明かされ、出川は「ごめんなさい…やっぱ本物ですよね。（ビンタが下手だったのは）オレが動いちゃったのかな」とすかさずフォローを入れていた。
放送後、なつぽいは自身のXを更新し「実は、脱力タイムズにサプライズゲストで出演してましたー。今回は出川さんと夢のご共演！でもちょっとやり足りなかったなぁ。もっとビンタ極めてこよ〜っ」とリベンジを誓っていた。
なつぽいは1995年7月19日生まれ、神奈川県出身。3歳からタレント活動を始め、19歳のときにアクトレスガールズで万喜なつみとしてデビュー。その後はスターダムに短期参戦したのち、東京女子プロレスでの活動を経て、2020年10月3日の横浜武道館大会にDonna del Mondoの新メンバーとして登場。以降はハイスピードや、舞華とひめかと共にアーティスト王座を戴冠。中野たむとの抗争を経て、2022年7月9日の立川ステージガーデン大会でCOSMIC ANGELSに電撃移籍を果たした。
