¡¡¡Ö¿¿ÁêÊóÆ»¥Ð¥ó¥¥·¥ã¡ª¡×¡ÊÆü¥Æ¥ì¡¢Ëè½µÆüÍËÆü¡Ë¤Î9·î28Æü¤ÎÊüÁ÷½ªÈ×¡¢CMÄ¾Á°¤Ë½÷À¤ÎÀ¼¤Ç¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Î®¤ì¤ëÃæ¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¥Þ¥¤¥¯¤ËÃËÀ¤Î¹ë²÷¤Ê¤¯¤·¤ã¤ß¤Î²»¤¬¾è¤ë¤È¤¤¤¦¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö»ä¤ÏÆþ¼Ò°ÊÍè¡Ä¡×Ëñ¥¢¥Ê¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ·éÇò¥¢¥Ô¡¼¥ë
¡¡Ä¾¸å¤«¤é¡¢X¾å¤Ë¤Ï¡Ö¥Ð¥ó¥¥·¥ã¡¢¤¯¤·¤ã¤ß¡×¡Ö¤¨¤Ã¡¢º£¤Î²¿¡©¡×¡Ö¤É¥Ç¥«¤¤¤¯¤·¤ã¤ß¡×¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¤Î¤Ç¤«¤¤¤¯¤·¤ã¤ß¤¬¡×¡Ö¤ª¤â¤í¤¤¡×¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¾Ð¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤¬Â³¡¹¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¸µÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎËñÂÀ°ì¤µ¤ó¤Ï¡¢ÈÖÁÈ½ªÎ»Ä¾¸å¤Î¸á¸å7»þ10Ê¬¤Ë¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡ÖÃí¡¡»ä¤ÏÆþ¼Ò°ÊÍè¡¢À¸ÊüÁ÷Ãæ¤Ë¤¯¤·¤ã¤ß¤Ï¤·¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î°ËÆ£ÎË¤µ¤ó¤â¡¢Ëñ¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤ò¼õ¤±¤ë·Á¤Ç¡¢¡ÖÃí¡¡»ä¤âÆþ¼Ò°ÊÍè¡¢À¸ÊüÁ÷Ãæ¤Ë¤¯¤·¤ã¤ß¤Ï¤·¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È·éÇò¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æó¿Í¤ÎÅê¹Æ¤òÆÉ¤ó¤À»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤¸¤ã¤¢Ã¯¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡©¡×¡ÖÀ¸Íý¸½¾Ý¤À¤«¤é¤¤¤¤¤±¤É¡×¡ÖÉ÷¼Ù¤«¤Ê¡Ä¤ªÂç»ö¤Ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£