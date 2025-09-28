¡Ö¤ª¤«¤ä¤Þ¥Þ¥é¥½¥ó¡×ÃÄÂÎ¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¥êー¥ÀーÀâÌÀ²ñ¡¡¥é¥ó¥Êー¼õÉÕ¤Î¼ê½ç¤Ê¤ÉÀâÌÀ
¤ª¤«¤ä¤Þ¥Þ¥é¥½¥ó¤Î³«ºÅ¤Þ¤Ç1¤«·î¤¢¤Þ¤ê¡£¥Þ¥é¥½¥ó¤ò»Ù¤¨¤ëÃÄÂÎ¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Î¥êー¥Àー¤Ø¤ÎÀâÌÀ²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¤ª¤«¤ä¤Þ¥Þ¥é¥½¥ó¡×ÃÄÂÎ¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¥êー¥ÀーÀâÌÀ²ñ¡¡¥é¥ó¥Êー¼õÉÕ¤Î¼ê½ç¤Ê¤ÉÀâÌÀ
¤¤Î¤¦¡Ê27Æü¡Ë¤È¤¤ç¤¦¡¢³«¤«¤ì¤¿¤Î¤ÏÂç²ñ¤ò»Ù¤¨¤ë¤ª¤è¤½5200¿Í¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Î¤¦¤Á5¿Í°Ê¾å¤Î¥Áー¥à¤Ç±þÊç¤·¤¿ÃÄÂÎ¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Î¥êー¥Àー¤Ø¤ÎÀâÌÀ²ñ¤Ç¤¹¡£
¹â¹»À¸¤äÄ®Æâ²ñ¤Ê¤É¤«¤é¤ª¤è¤½200¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¤ç¤¦¤Ï¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤¬Ã´¤¦¥é¥ó¥Êー¼õÉÕ¤Î¼ê½ç¤Ê¤É¤âÀâÌÀ¤µ¤ì¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤¬ÃåÍÑ¤¹¤ë¥¦¥§¥¢¤â¼êÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ç»²²Ã¤¹¤ë¹â¹»À¸¡Ë
¡Öº£Ç¯¤Ï¥êー¥Àー¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤â¤Ã¤ÈÀÕÇ¤´¶¤ò¤â¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¤ª¤«¤ä¤Þ¥Þ¥é¥½¥ó2025¤Ï11·î9Æü¤ËËÜÈÖ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£