妹の口の中舐めたいvsお兄ちゃんの口食べたい…兄妹犬の激しすぎる“口バトル”に爆笑 「意味わかんなくてかわいい」「仲良しさん」
「妹の口の中舐めたいvsお兄ちゃんの口食べたい」
そんなユニークなコメントとともに投稿された兄妹犬の動画が、Xで大きな注目を集めています。登場するのは、シベリアンハスキーの「グレイ」くん（2歳・男の子）と、ウルフドッグの「ラルフ」ちゃん（生後5カ月・女の子）。
動画では、仰向けになったラルフちゃんが大きく口を開け、グレイくんの口をガブガブ！ 一方のグレイくんも負けじと、ラルフちゃんの口をガウガウしながら舐め返します。
どちらも一歩も引かない攻防の中ーー
ラルフちゃんは前足でグレイくんの頭をホールド！
パンチまで繰り出し、第2ラウンドに突入しそうな場面で映像は終了しました。
まるで“愛情バトル”のような迫力に、多くの人が目を奪われています。このあと、ふたりはどうなったのでしょうか。飼い主のXユーザー・グレイ ラルフさん（@gry_ralph18）に詳しく伺いました。
歯の生え変わりがきっかけ？ 兄妹犬の“口バトル”
ーー撮影時の状況を教えてください。
「このとき、ラルフの歯の生え変わりで数週間前から歯茎から出血していました。普段からガウガウ甘噛みしながら遊ぶことが多いのですが、ラルフの口の中から血が出てることに気づいたグレイが口の中を舐めるようにーーラルフは初めは嫌がってましたが徐々に受け入れるようになりました。ケアしてくれていることをわかってるのかも知れません」
ーーこの光景を見た感想は？
「ラルフのためにケアしくれているグレイの成長に感動しました。また、なかなか見ない光景に驚きました」
ーーこのあと、どうなりましたか。
「口の中を舐めた後は、遊びの続きをしていました。ラルフの歯は全て生え変わったのであとは生え切るのを待っている状態です。まだ生えている途中なので血が出てしまっていますが今日もグレイは口の中を舐めてあげていました」
ーーグレイくん、ラルフちゃんはどのような性格ですか。
「グレイはマイペースで、ラルフはやんちゃ。ふたりともドッグランが大好きです。グレイは、疲れるとドッグランのど真ん中で横になって休憩します。一方、ラルフは小さい頃からドッグランに連れて行っていたこともあり常にどの子よりも走り回って楽しんでいます」
リプ欄は驚きと笑いで盛り上がり、ふたりの掛け合いに多くの人が心をつかまれました。
「ハードすぎるw」
「にっこりしちゃう」
「ガシガシガシ…笑笑」
「意味わかんなくてかわいい」
「かわいい！ 仲良しさんなんですね」
「おててを使うところがなおたまらないです」
（まいどなニュース特約・梨木 香奈）