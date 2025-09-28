日本ワインの案内人が厳選したコレクションが魅力　女将が知っている日本ワインの物語が聞きたい

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・代々木上原のワインバー『tutti＆灯（あかり）』です。

約20年前から生産者と交流

深くは知らないけど、ともあれ一度、おいしい日本ワインをじっくり飲んでみたい…、そんな人にまずおすすめしたいのが『tutti＆灯』。こちらの女将、岩倉久恵さんは、ある意味日本ワインの黎明期、20年ほど前から生産者と交流してきた日本ワインの案内人だ。

『tutti＆灯（あかり）』（左から）タケダワイナリー サンスフルブラン2024 880円、ココファーム 月を待つ2023 1540円、城戸プライベート・リザーヴ ピノ・グリ2016 1980円 ※いずれもグラスでの提供

「出会ったことのない人のものは置かない」というワインは、いずれもそんな岩倉久恵さんの厳選コレクションから。それぞれのワインの魅力をよく知ったセレクトには安心感もあるし、生産者の話を聞いたりするのも楽しい。

ワインにぴったりのおいしい“アテ”も揃っている。

女将：岩倉久恵さん「私が知ってる物語を伝えます！」

［店名］『tutti＆灯（あかり）』

［住所］東京都渋谷区上原2-42-17・2階

［電話］080-6364-3849

［営業時間］18時〜23時（営業日は週2回ほど不定期。instagramで確認を。＠akari_yoyogiuehara）

［交通］小田急線代々木上原駅南口から徒歩6分

※画像ギャラリーでは、ワインにぴったりな“アテ”の画像がご覧いただけます。

撮影／鵜澤昭彦、取材／池田一郎

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年7月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

