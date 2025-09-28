°æ¼ê¤é¤Ã¤¤ç¡Ê65¡Ë¡È¸ÉÆÈ¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥¯·Ð±Ä¡É¤ËÌ©Ãå U¥¿¡¼¥ó¡¦¼Ú¶â¡¦½ÏÇ¯Î¥º§¤Ç¤â¡ÖÍç·Ý¡×¤Ç¾Ð¤¤À¸¤à
¡¡¤¿¤±¤··³ÃÄ¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÍç·Ý¤ÇÆüËÜÃæ¤òÊ¨¤«¤»¤¿°æ¼ê¤é¤Ã¤¤ç¡Ê65¡Ë¡£½ÏÇ¯Î¥º§¸å¡¢¸Î¶¿¡¦·§ËÜ¤ËÌá¤ê¡¢¤¤¤Þ¤ÏÈË²Ú³¹¤ÎÊÒ¶ù¤Ç¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÎ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¤½¤Î¿È¤Ò¤È¤Ä¤Ç¾Ð¤¤¤ò¼è¤êÂ³¤±¤ëÍç·Ý¿Í¤ÎÂè2¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¡ØABEMA ¥¨¥ó¥¿¥á¡Ù¤ÎÌ©Ãå´ë²è¡ÖNO MAKE¡×¤¬Ç÷¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û°æ¼ê¤é¤Ã¤¤ç¤¬¡ÈµðÂç¤ÊÆÍµ¯¡É¤Î¤Ä¤¤¤¿²¼Ãå¤ÇÍç·Ý¢ª¥¹¥Ê¥Ã¥¯ÂçÇú¾Ð
¡¡·§ËÜ°ì¤ÎÈË²Ú³¹¡¦²¼ÄÌ¤ê¥¢¡¼¥±¡¼¥É¡£¤½¤Î¤Ï¤º¤ì¤Ë°æ¼ê¤ÎÅ¹¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡2018Ç¯4·î¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡Ö¤é¤Ã¤¤ç¤Î¾®Éô²°¶¡×¡£¸µ¡¹¡¢¿ÀÆàÀî¤Ç¥À¡¼¥Ä¥Ð¡¼¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡Ö2¡×¤ò¤Ä¤±¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£ÄêµÙÆü¤ÏÆüÍË¤È½ËÆü¡£³«Å¹»þ¤ÏÉ¬¤º°æ¼ê¤¬Å¹¤Ë¤¤¤ë¡£½¾¶È°÷¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢°æ¼ê¤Î2¤Ä¾å¤Î»Ð¤â¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÈË²Ú³¹¤¬Ç®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¶âÍËÆü¡£³«Å¹»þ´Ö¤ÎÌë8»þ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÅ¹Æâ¤ÏËþÀÊ¤Ë¡£°æ¼ê¤¬¤ª¤è¤½20¿Í¤ò¤â¤Æ¤Ê¤¹¡£
µÒA¡Ö¤é¤Ã¤¤ç¤µ¤ó°®¼ê¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
µÒB¡ÖÀ¸¤é¤Ã¤¤ç¤µ¤ó¤À¡£ËÜÊª¤À¡×
µÒC¡Ö¤é¤Ã¤¤ç¤µ¤ó¡¢¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡ÉÔ°Õ¤ËÆ¬¤ò¼ê¤Ç¿¨¤é¤ì¤Æ¤â¾Ð´é¤Î°æ¼ê¡£
¨¬¨¬¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¥Ú¥¿¥Ú¥¿¿¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¥¤¥ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
°æ¼ê¡ÖÁ´Á³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ì±þ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¤Í¡×
¡¡µÒÁØ¤Ï¡È¤¿¤±¤··³ÃÄÀ¤Âå¡É¤«¤é¡¢°æ¼ê¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¼ã¤¤À¤Âå¤Þ¤Ç¡£¸©³°¤«¤é¤ÎµÒ¤âÍè¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢Å¹Æâ¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤¬ºÇ¹âÄ¬¤ËÃ£¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç»Ï¤Þ¤ë¤Î¤¬°æ¼ê¤é¤Ã¤¤ç¤Î¿¿¹üÄº¡¦Íç·Ý¤Ë¤è¤ë¥·¥ç¡¼¥¿¥¤¥à¤À¡£°æ¼ê¤¬¡ÈµðÂç¤ÊÆÍµ¯¡É¤Î¤Ä¤¤¤¿²¼Ãå¤ò¤Ï¤¤¤Æ¸½¤ì¤ë¤ÈµÒ¤Ï¾Ð´é¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤ò¹½¤¨¤¿¡£
¡¡ÍèÅ¹¤·¤¿µÒ¤Ë°æ¼ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
µÒD¡ÖÁ´¤Æ¤òÊñ¤ß¹þ¤àÍ¥¤·¤µ¡×
µÒE¡ÖÍ¥¤·¤µ¤Ï¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¡£·ÝÇ½³¦°ìÍ¥¤·¤¤¡×
¡¡Å¹°÷¤Ë¡ÖÅ¹¼ç¡×¤È¤·¤Æ¤Î°æ¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡£
Å¹°÷¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¸À¤¦¤È¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¸·¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥Ó¡¼¥ë1ÇÕºî¤ë¤Î¤Ë¡ØË¢¤Î±ø¤¤¤È¤³¤Ï¼Î¤Æ¤í¡Ù¤È¤«¡ØÈþÌ£¤·¤¤¥Ó¡¼¥ë¤òÀäÂÐ½Ð¤»¡Ù¤È¤¤¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¤é¤Ã¤¤ç¤µ¤ó¤Ï¼«Ê¬¤¬Íí¤Þ¤ì¤Æ¤âÊ¸¶ç¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Íí¤Þ¤ì¤¿»þ¤Ë¡Ø¤â¤¦½Ð¶Ø¤À¡Ù¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£²æ¡¹¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤·¤¿¤é¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤Å¹¼ç¤Ç¤¹¤Í¡×
¡ÖÅìµþ¤ËÌá¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×
¨¬¨¬ÂÎÎÏÅª¤Ë¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
°æ¼ê¡Ö¤±¤Ã¤³¤¦¤¤Ä¤¤¤Ç¤¹¤è¡£ÀÎ¤Ï¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤Ç¤·¤¿¤¬º£¤Ï¥Ï¥¢¥Ï¥¢¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê±Ä¶È»þ´Ö¤Ï¡Ë¿¼Ìë1»þ¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¤¬¤½¤ÎÁ°¤ËÊÄ¤á¤ë¤³¤È¤¬Â¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀÖ»ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¥³¥í¥Ê¤Îº¢¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂçÂÇ·â¤Ç¼Ú¶âÊÖºÑ¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À»þ´Ö¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡Ø²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ù¤È°®¼ê¤òµá¤á¤é¤ì¤¿»þ¤Ë¤Ï¡Ø¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡È¤¿¤±¤··³ÃÄ¡É¤äÀÎ¤ÎÈÖÁÈ¤ÎÏÃ¤È¤«¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤â¤¦²¿½½²ó¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤¹¤¬´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤¹¡×
¡¡15Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë½ÏÇ¯Î¥º§¤ò¤·¡¢Ã±¿È¡¦·§ËÜ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿°æ¼ê¡£¤¤¤Þ¤ÎÀ¸³è¤Ï¡Ä
°æ¼ê¡ÖÅìµþ¤ËÌá¤ê¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ø¤³¤Ã¤Á¤ËÍè¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤ÏÅìµþ¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¤¬¤½¤ì¤ò¾å²ó¤ë¤°¤é¤¤¤³¤Ã¤Á¤¬Íî¤ÁÃå¤¯¤È¤¤¤¦¤«¡£¼ä¤·¤µ¤âÁ´Á³¤Ê¤¤¡£²Èµ¢¤Ã¤¿¤éYouTube¤ò¸«¤Æ¡¢º£Æü¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤È¤«¡£¿²¤ë¤Î¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤¸áÁ°4»þ¤È¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤¦Ï·¸å¤Ç¤¹¤±¤É¤â¤¦¡Ø¤½¤Î»þ¤Ï¤½¤Î»þ¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£¿ÆÉã¤È¤ªÂÞ¤ÏÀè¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¤Ç¤â»Ð¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤é»Ð¤Á¤ã¤ó¤Ë¡Ø½õ¤±¤Æ¡ª¡Ù¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¼«Í³¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç³Ú¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤«¤éÀè·ëº§¤·¤è¤¦¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤äÎ©¤ÄÉñÂæ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¼«Í³¤Ë¿Í¤ò¾Ð¤ï¤»Â³¤±¤ë°æ¼ê¡£º£Ìë¤âÅ¹¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤ë¡£
¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë