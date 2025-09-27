「危機的状況だ」韓国代表のレギュラー級FWが日本でまさかの不調。今季２発＆控え降格に母国メディアは愕然「W杯出場の夢は危うい」
FC町田ゼルビアに所属する韓国代表FWオ・セフンの状態について、韓国メディアが懸念を示している。
『SPOTV NEWS』は９月26日、「危機的状況だ！イ・ガンインと共に奇跡を起こしたストライカー、ワールドカップの夢が危うい。25試合で２ゴール」と見出しを打った記事を掲載。「低迷は続く。立て直さなければ、ワールドカップの夢は叶わない」と報じた。
同メディアは、194センチの体躯を誇る大型ストライカーのキャリアについて、次のように紹介した。
「2018年に蔚山でプロデビューを果たしたオ・セフンは、その屈強な体格で大きな注目を集めた。2019年のFIFA U-20ワールドカップでは、イ・ガンインやオム・ウォンサンと共に準優勝という偉業を成し遂げた」
「韓国サッカー界の未来を担う選手として頭角を現わし、2022年には新たな挑戦を求めて日本の清水エスパルスに移籍した。しかし、度重なるスランプや怪我で成長を阻まれた。24年にはJリーグ昇格を果たしたばかりの町田にレンタル移籍し、すぐに復活を遂げた。町田での１年目、33試合に出場して８ゴール・２アシストを記録した。これが完全移籍の決め手となった」
そのうえで、出場機会が減少している今季の状況について、「今シーズンは非常に低迷している。25試合でわずか２ゴール（９月26日時点）にとどまり、最近はスタメンから外されている」と危惧した。
「当然のことながら、（韓国代表の）ホン・ミョンボ監督のチームでのポジションも危うい。ホン監督は昨シーズンに好調だったオ・セフンを起用し続けてきた。しかし、彼はクラブチームで苦戦し、代表チームでも目立った活躍は見せていない」
記事は「ソン・フンミンのワントップとしての役割の多さ、ライバルであるオ・ヒョンギュの人気の高まり、そしてチョ・ギュソンの復帰により、彼が2026年ワールドカップ出場を逃す可能性が高まっている。状況を好転させない限り、彼のワールドカップ出場の夢は危うい」と締め括っている。
一時は韓国代表でCFのポジションを獲りつつあった26歳の苦境に、愕然としているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
