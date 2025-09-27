物件の売買や賃貸の場面で、オーナーを悩ませるのが“告知事項”の存在です。契約前に入居希望者へ伝えなければならない重要な情報であり、時には「事故物件」かどうかを左右する判断にも直結します。ところが、その内容や範囲は非常に複雑で、「どこまで伝える必要があるのか」「事故物件でなくても告知が必要なケースとは？」といった疑問が後を絶ちません。ここでは、児玉和俊氏とみつつぐ氏（著、マンガ）の書籍『事故物件の、オバケ調査員 心理的瑕疵物件で起きた本当の話』（Gakken）より一部抜粋して、オーナーを苦しめる“告知事項”の実態と義務について、具体的な事例を交えながら掘り下げていきます。

オーナーを苦しめる“告知事項”とその義務とは

ここでは、【告知事項】とは何かということをさらに掘り下げていきたいと思います。

告知事項とは、物件や部屋を売却や賃貸する際に、売主から買主、もしくは貸主から借主へ事前に伝えておかなければならない重要な内容のことです。それは売買契約や賃貸借契約を締結する際に重要事項説明書という書面にて正式に伝えられるのですが、オーナーとなってこれから物件運用を開始したり、その部屋で生活を始めたりするのに必要な情報や注意事項が記載されているためにその内容は多岐に渡ります。

しかし多岐に渡るとはいえ、どの物件にも当てはまる内容については定型文のような形となっているものも多いため、特に注意するべき点としては、その部屋や建物、地域特有の事項に関する詳細となります。

ただ困ったことに、重要事項説明書も契約書と同様に書面いっぱいに細かい字がビッシリと書かれていたり、難しい言葉や難解な言い回しを読み合わせたりすることが多いため、面倒臭さが勝ってしまい、しっかりと理解されないまま承諾のサインを書いてしまうケースも散見されます。この部分を読み飛ばしてしまうと、物件運用やこれからの生活に支障がでる可能性もあるため、ぜひしっかりと内容についてご理解いただくことをおすすめします。

事故物件ではないけれども告知をする場合とは

例えば賃貸物件において、事故物件ではないとしても告知をするケースがあります。告知をするかどうかの判断については、入居者に心理的瑕疵が発生するかどうかがその基準となります。

自殺、殺人、腐敗などが発生し特殊清掃を実施した孤独死については心理的瑕疵と共に告知“義務”も発生するため、必ず入居者にお伝えするわけですが、次のような場合はどうでしょう。

ある部屋に若いご夫婦が住んでいました。普段は仲の良い2人なのですが、その日は些細なことがきっかけで口論となり、ついには大きなケンカとなってしまいました。その中でつい、ご主人は正面に立つ奥様の肩を押してしまったのです。バランスを崩す奥様。倒れた先には家具があり頭を打ってしまいました。身動きしない奥様を見たご主人はすぐに救急車を呼びます。救急車で病院に運ばれ、懸命な治療を受けられましたが、その甲斐なく残念ながら奥様は息を引き取られてしまいました。

この部屋を含むアパートのオーナーから質問を受けました。「残念ながら奥様は亡くなられてしまったけれど、亡くなられたのは病院であり、室内ではないから告知義務は発生しないということで大丈夫だよね？」

難しい質問です。この事件が起きたときには現在のようなガイドラインはありませんでした。そのため会社内の履歴や弁護士、有識者に意見をいただき判断することになりました。

結論としては、【告知をする必要がある】としました。確かにオーナーの言うことも最もなのですが、実はある事情によりその部屋の出来事は近隣住人の方々のよく知るところとなってしまったのです。

そのため、何も知らせずにその部屋で生活を始めた入居者が、どこかでその事件のことを知った場合、たとえその室内で人は亡くなっていないとしても、そのきっかけとなった場所ということで心理的瑕疵が発生する可能性があると判断したためです。このように、事故物件ではないけれども告知をする必要のある部屋は存在するのです。

共用部分での事件や事故は告知義務があるのか

自殺、殺人、腐敗などが発生し特殊清掃を実施した孤独死が“室内”で発生した場合、その部屋には心理的瑕疵が発生、告知義務も発生することから事故物件となります。

では、もしそれらがマンションやアパートの共用部分で発生した場合はどうなるのでしょうか。これも不動産物件を運用されているオーナーの大きな悩みのタネとなっている内容です。

例えば飛び降り自殺が発生したマンションがあったとします。屋上から飛び、敷地内の土地に着地して亡くなってしまいました。しかしこれは室内の出来事ではないため、これから物件に住まおうとしている入居希望者に知らせないという判断は可能なのでしょうか。

また同じように、アパートの共用部分で殺人事件が発生したとします。しかしこれも室内で発生したわけではない、という理由から入居希望者に知らせなかったとしたら……。自身がその入居者だったとしたらどう思われますか？ もし本当に飛び降りや殺人が物件の共用部分にて発生しており、しかもそれについて何も知らされずに入居し、生活が始まった後にその事実を知ることになったとしたら……。恐らく多くの方は怒気を孕んだ声で「なぜ入居前にそのような大事なことを教えてくれなかったんだ！」と言われるのではないでしょうか。

当然ですが、共用部分でも自殺や殺人といった人の亡くなったことに起因する心理的瑕疵は発生し、そして告知の必要もあります。なぜなら、共用部分で発生した事件や事故に関しては、室内で発生した場合と異なる“告知をするべき範囲”があるためです。

これは最悪のケースですが【共用部分にて心理的瑕疵が発生するような事件や事故が発生した場合、それ以降に訪れる物件への入居希望者全員にその告知の必要が発生する】可能性があるのです。

実際に私が経験した案件で、入居者全員に告知をすることになったケースとしては、飛び降り自殺のあった、あるマンションの事例があります。マンションの屋上から身を投げたその方が着地したのはマンションの出入り口、エントランスのすぐ近くでした。マンションから出かけるとき、また帰宅する際にどうしても目に入ってしまう部分です。入居者の皆さんがそこを通る度にその事件のことを思い出すかもしれない。これから住む入居者に関しても毎日通るその場所で起きた事件を言わないわけにはいかない。そう判断したオーナーは事件以降、その建物の入居希望者全員にその旨を告知することを決めたのです。

このように心理的瑕疵が発生する場所によって誰に告知をしなければならないのか、その範囲が変わります。場合によっては室内で事故が発生したときよりも大きな損害につながる場合がある。それは見過ごすことのできない事実です。

児玉和俊

宅地建物取引士

賃貸不動産経営管理士

相続支援コンサルタント