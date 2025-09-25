Image: Qi Luo/Aarhus University

これこそ｢再生可能｣と呼ぶにふさわしいのでは？ 死んでもよみがえるんだもの。

驚異的な生存能力で知られる微生物ですが、今回、科学者がさらにびっくりな発見をしました。なんでも、バクテリアがセメントを蓄電バッテリーに進化させるとか。

バクテリアがセメントに命を吹き込む

デンマークのオーフス大学に在籍する研究チームは、科学誌Cell Reports Physical Scienceに掲載された研究論文で、Shewanella oneidensis（シェワネラ・オネイデンシス）というバクテリアをセメントに注入する実験について報告しています。

このバクテリアは、表面を横断して電子を伝達することに優れており、研究者たちはセメント内でエネルギーを運ぶ役割を果たすのではないかと考えたそう。

研究チームの推測は当たりました。セメントはまるで命を得たかのように、バクテリアによって「電気エネルギーの蓄積と放出ができる電荷担体のネットワーク」を構築したと研究チームは声明で説明しています。

つまり、このシステムは蓄電バッテリーのように機能し、将来的には持続可能な建築物の実現に役立つ可能性があります。また、10,000サイクル使用した後でも、容量の85%を維持する安定感を誇るといいます。

死んでも復活するセメント

さらにすごいのは、このセメントは、たとえ死んでも簡単な方法で栄養分を与えれば再び活性化するのだとか。まさに再生可能。

研究チームは、栄養を供給するマイクロ流体回路（微小な流路を利用して液体や栄養を制御・供給する仕組み）をセメントに組み込みました。その回路を利用して栄養を送り、システムを｢再覚醒｣させると、元のエネルギー容量の最大80%まで回復したとのことです。

研究論文の主執筆者で、オーフス大学の土木技師であるQi Luo氏は、声明で次のように説明しています。

私たちは、構造と機能を融合させました。その結果、荷重を支える強さを持ち、エネルギーを貯蔵できる新素材が誕生しました。しかも、栄養分を与えれば機能を回復する能力まで兼ね備えています。

この素材は、極端な温度にさらされるなどの過酷なストレステストにおいても、膨大なエネルギーを生産したそうです。さらに、セメントのブロックを6個つなげたところ、LEDライトを点灯させるのに十分な電力が発生したといいます。

持続可能な建築の未来を切り開けるか?

このセメントは、他の素材と比較しても安価で、スケールアップも容易なのだとか。バクテリアも自然界に豊富に存在しているため、本質的に持続可能な技術といえそうです。

とはいえ、概念実証段階（実現可能性を示すための試作開発に入る前の検証）である研究論文から、市場に投入できる実用的な素材に発展させるには、さらなる研究が必要とのこと。

Luo氏は、将来の展望について、声明でこう語っています。

私たちは、この技術が実際の建築物に組み込まれる未来を思い描いています。壁や基礎、橋に導入することで、太陽光発電のような再生可能エネルギーを補完し、ローカル地域の蓄電バッテリーとして活用できるでしょう。 バクテリアを注入したコンクリートで建てられた普通の部屋を想像してみてください。（壁に使うコンクリートを2,000kgと仮定すると）エネルギー密度を5Wh/kgと控えめに見積もっても、約10kWhを蓄電できます。これは、標準的な企業用サーバーを丸一日稼働させるのに十分な量です。

研究結果では、エネルギー密度が178.7Wh/kgを達成したとあるので、実際の蓄電量はもっと多くなると思われます。

屋根に設置したシリコン製の太陽光パネルや、窓に張り巡らせたペロブスカイト太陽電池が発電したエネルギーを壁が蓄電する未来は悪くないかも。災害が多い日本の場合、避難所を新設する際に再エネを導入して、この蓄電システムを組み込めば、電気の心配を減らせます。

あとは、バクテリア入りのよみがえるバイオハイブリッド蓄電バッテリーが性能を発揮できる、排出量が少ない持続可能なセメントを開発すればバッチリです。CO2を通常よりも多く取り込める、革新的なコンクリートと組み合わせられれば、さらに持続可能性がアップしそうです。

Source: Cell Reports Physical Science, Aarhus University