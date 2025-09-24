耳を塞がないオープンイヤー型！ながら聴きに最適な「イヤーカフ」形状のイヤホン
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、耳の穴を塞がないオープンイヤー型で耳の外側に挟み込むようにして固定するイヤーカフ形状のBluetoothイヤホン「400-BTTWS6」を発売した。
■耳を塞がない、オープンイヤー型
従来のカナル型イヤホンの閉塞感を解消するオープンイヤー設計。耳の外側に挟み込むイヤーカフ形状で、装着中も自然に周囲の音を聞き取れる。ランニングや通勤、家事中など「ながら聴き」にぴったりの新しいリスニング体験を提供する。
■快適フィットを実現する独自デザイン
左右非対称の形状と形状記憶アームにより、耳に沿ってしっかりフィット。メガネとの併用もスムーズで、長時間の使用でも快適さを保つ。耳に触れる部分には柔らかいラバー素材を採用し、落下の不安なく快適に使用できる。
■軽量設計で長時間でも疲れにくい
片耳わずか約5.5gの超軽量設計。耳への負担を軽減し、通勤やテレワーク、運動など多様なシーンでストレスフリーに使用可能だ。ネックバンドや耳掛け式と違い、後頭部やメガネに干渉せず、自由度の高い快適な装着感を楽しめる。
■大型ドライバーと高性能マイクで快適体験
約12mmの大型ドライバーが繊細かつ迫力あるサウンドを再現。さらにENC＋AI通話ノイズキャンセリング搭載マイクにより、周囲の雑音を抑えクリアな通話が可能だ。音楽も通話も快適に楽しめるため、ビジネスやプライベート問わず活躍する。
■最大24時間再生＆急速充電対応
本体の連続再生は最大6時間。充電ケースを併用すれば合計24時間の長時間使用ができる。さらに、10分の充電で0％から約50%の急速チャージに対応。通勤前や外出前でもすぐに使える安心設計だ。透け感のあるケースデザインで、収納状態も一目で確認できる。
■製品仕様
■イヤーカフ形状のBluetoothイヤホン「400-BTTWS6」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・雅楽演奏や漫才説法、生前葬等が決定！250名超の僧侶が集まる「万博寺」【大阪・関西万博】
・突っ張るだけで簡単設置！カスタマイズが自由自在な有孔ボードの突っ張りラック
・軽い＆キャスター付きで移動が楽！折りたたみ式3連結パーティション
・秋の味覚を贅沢に味わう！天丼はま田「大粒牡蠣とかき揚げの秋天丼」
・小さくたためて、大きく使える！2WAY折りたたみボストンバッグ
■耳を塞がない、オープンイヤー型
従来のカナル型イヤホンの閉塞感を解消するオープンイヤー設計。耳の外側に挟み込むイヤーカフ形状で、装着中も自然に周囲の音を聞き取れる。ランニングや通勤、家事中など「ながら聴き」にぴったりの新しいリスニング体験を提供する。
■快適フィットを実現する独自デザイン
左右非対称の形状と形状記憶アームにより、耳に沿ってしっかりフィット。メガネとの併用もスムーズで、長時間の使用でも快適さを保つ。耳に触れる部分には柔らかいラバー素材を採用し、落下の不安なく快適に使用できる。
■軽量設計で長時間でも疲れにくい
片耳わずか約5.5gの超軽量設計。耳への負担を軽減し、通勤やテレワーク、運動など多様なシーンでストレスフリーに使用可能だ。ネックバンドや耳掛け式と違い、後頭部やメガネに干渉せず、自由度の高い快適な装着感を楽しめる。
■大型ドライバーと高性能マイクで快適体験
約12mmの大型ドライバーが繊細かつ迫力あるサウンドを再現。さらにENC＋AI通話ノイズキャンセリング搭載マイクにより、周囲の雑音を抑えクリアな通話が可能だ。音楽も通話も快適に楽しめるため、ビジネスやプライベート問わず活躍する。
■最大24時間再生＆急速充電対応
本体の連続再生は最大6時間。充電ケースを併用すれば合計24時間の長時間使用ができる。さらに、10分の充電で0％から約50%の急速チャージに対応。通勤前や外出前でもすぐに使える安心設計だ。透け感のあるケースデザインで、収納状態も一目で確認できる。
■製品仕様
■イヤーカフ形状のBluetoothイヤホン「400-BTTWS6」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・雅楽演奏や漫才説法、生前葬等が決定！250名超の僧侶が集まる「万博寺」【大阪・関西万博】
・突っ張るだけで簡単設置！カスタマイズが自由自在な有孔ボードの突っ張りラック
・軽い＆キャスター付きで移動が楽！折りたたみ式3連結パーティション
・秋の味覚を贅沢に味わう！天丼はま田「大粒牡蠣とかき揚げの秋天丼」
・小さくたためて、大きく使える！2WAY折りたたみボストンバッグ