「知っておくと便利！傷を早く治す方法」と題した動画で、カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が、日常でできるプロの傷ケアテクニックについて語った。動画の冒頭で片岡氏は、「怪我しちゃったって言った時に早く傷って治したいですよね。そういう時にこれを覚えておいてもらえると早く治るので、今のうちに保存しておいてください」と視聴者に呼びかけ、専門知識に裏打ちされた家庭でもできる応急処置方法を紹介した。

片岡氏がまず強調したのは、「手術で縫わなきゃいけないレベルの傷は必ず病院へ」というポイント。その上で、「そうじゃないすり傷や切り傷、そういった傷を負った時には、ぜひこの動画のことを試してみてください」と、正しい自己判断の重要性を訴えた。

具体的なケア方法として、「まずは傷口をしっかりと洗ってあげます。細かいゴミだったりが入ってしまうと、化膿する原因になってしまうので、しっかりと洗い流してあげることです」と解説。続けて、「はちみつをほんのちょっとだけ傷のところに塗ってあげてください。それから、ラップを置いてあげます。その後に包帯で巻いてあげると、浸潤療法プラスはちみつの糖が、しっかりと傷口を治すためのエネルギーになってくれるので、びっくりするぐらい、通常よりも傷口が早く治ることができます」と、はちみつとラップを使った意外な方法を伝授。

また、「簡単にお家にあるものでできるので、ぜひ試してみてください」と話しつつ、使用時の注意点については「この時の注意点はコメント欄に書いておきました」と案内し、動画を締めくくった。

はちみつ療法の注意と安全な使い方
体験談で語る驚きの回復例
さらに知りたい方はSNSやブログもチェック

