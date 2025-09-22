柳田が5か月ぶりの1軍復帰…「2番・DH」でスタメン

■ソフトバンク ー オリックス（22日・みずほPayPayドーム）

ソフトバンクは22日のプロ野球公示で柳田悠岐外野手を出場選手登録した。この日、みずほPayPayドームで行われたオリックス戦に「2番・指名打者」で即スタメン。SNSでは「ついに揃った」「もう泣ける」とコメントが寄せられた。

柳田は4月11日のロッテ戦（ZOZOマリン）で右すねに自打球を当て負傷交代。右脛骨（けいこつ）骨挫傷と診断され、登録を抹消された。当初は1か月程度の復帰と予想されていたが、リハビリが長引いていた。

8月29日のウエスタン・リーグの広島戦で実戦復帰。2軍戦では16試合で打率.225、本塁打なし、6打点だった。4月12日に抹消となっており、1軍復帰は164日ぶりとなる。1軍では今季11試合の出場で打率.286、2本塁打、6打点だった。

この日、試合前に日本ハムが敗れ、優勝へのマジックナンバーを6に減らしていた。スタメンが発表されるとみずほPayPayドームがどよめいた。ファンも「きたあああああああああ！」と感激していた。（Full-Count編集部）