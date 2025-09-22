「まっすぐの感じは良くなかったんですけど…」

マイナーでの調整を終えたドジャース・佐々木朗希投手は21日（日本時間22日）、傘下3Aオクラホマシティの一員としてタコマ戦に救援登板し、1回を3者凡退に抑えた。ファンは佐々木が投じた1球に注目し「最高です」などと期待を寄せた。

6回から6番手で登板した佐々木は先頭打者から三ゴロ、投手ゴロに抑え、最後はカウント1-2と追い込んでから鋭く落ちるフォークで空振り三振に仕留めた。この日の最速は97.9マイル（約157.6キロ）で、前回18日（同19日）の最速100.1マイル（約161.1キロ）には及ばなかった。

しかし、相手の5番打者を空振り三振にした86.6マイル（約139.3キロ）のフォークボールにファンは注目。SNS上には、その落差に「これなら椅子は空くはず」「なかなか打てないだろうな」「ズバッと三振」「フォークで三振は最高です」「落差がすごいな…」「かっこよすぎ」「いいじゃんいいじゃん」などと称賛の声が寄せられていた。

わずか8球で終わった投球内容について「まっすぐの感じは良くなかったんですけど、ゾーンにいった分は良かったです。球数が少なかったのでそんなに手応えというのはないですけど、カットとフォークがいいところに決まって、3人で抑えることができたかのはよかったかな思います」と振り返っていた。

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は同日のジャイアンツ戦後、佐々木が中継ぎとして24日（同25日）のダイヤモンドバックス戦からのメジャー復帰する見通しを語っていた。（Full-Count編集部）