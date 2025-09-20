¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¡Öhummel¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×ÀéÍÕ¤¬Ä¹ºêÀï¤Ë¸þ¤±¤¿ÆÃÊÌ¥·¥ã¥Ä¤òÈ¯É½!
¡¡¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤Èhummel(¥Ò¥å¥ó¥á¥ë)¤Ï19Æü¡¢Ä°³Ð¾ã¤¬¤¤¼Ô»Ù±ç¤Ø¤Î¼êÏÃ¥·¥ã¥Ä¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥Ò¥å¥ó¥á¥ë¤ÏÄ°³Ð¾ã¤¬¤¤¼Ô»Ù±ç¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¼êÏÃ¥·¥ã¥Ä¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î´ë²è¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀéÍÕ¤¬¤³¤ì¤Ë»¿Æ±¤·¤Æ»²²Ã¡£10·î4Æü¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëJ2Âè32ÀáV¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºêÀï¤ò¡Öhummel MATCH¡×¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡£ÅöÆü¤Ï¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤È»î¹çÆþ¾ì»þ¤ËÁª¼ê¤¬¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ã¥Ä¤òÃåÍÑ¡£¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö12JEF¡×¤È¥Õ¥¯¥ÀÅÅ»Ò¥¢¥ê¡¼¥ÊÆâ¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥°¥Ã¥ºÇäÅ¹¤ÇÈÎÇä¤â¹Ô¤¦¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÄ°³Ð¾ã¤¬¤¤¼Ô¤¬»²²Ã¤¹¤ë¥Ç¥Õ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤Ï¡¢Å«¤ä¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼¥Ô¥¹¥È¥ë¤ÎÂØ¤ï¤ê¤Ë¡¢»ë³ÐÅª¤Ë¾ðÊó¤òÊä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î¦¾å¤ä¥µ¥Ã¥«¡¼¡¢¥é¥°¥Ó¡¼¤Ç¤Ï¿³È½¤¬´ú¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢²»¤ËÍê¤ì¤Ê¤¤Áª¼ê¤Î¹ç¿Þ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²óÈ¯É½¤¹¤ë¼êÏÃ¥·¥ã¥Ä¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î´ú¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î±þ±ç¤Ç¤â»È¤ï¤ì¤ë¥Õ¥é¥Ã¥°¤Ï¡¢µ¤»ý¤Á¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë¥Ä¡¼¥ë¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢º£²ó¡¢¡Ø¿´¤Î´ú¤ò¿¶¤í¤¦¡Ù¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢´ú¤¬ÍÉ¤é¤á¤¡¢¿´¤¬²ò¤Êü¤¿¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤Þ¤¿¡¢¼êÏÃ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¶»Éô¤ÎJEFUNITED¤ò»ØÊ¸»ú¤È¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¤ÇÊ»µ¡£ÇØÌÌ¾åÉô¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¥Õ¥£¥í¥½¥Õ¥£¡¼¡ØWIN BY ALL¡Ù¤òÆþ¤ì¡¢¡Ø¶¨ÎÏ¡Ù¤È¡Ø¾¡¤Ä¡Ù¤òÂÐ±þ¤¹¤ë¼êÏÃ¤È¤·¤ÆÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£±¦Âµ¤Ë¤Ï¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É»Ô¸¶¡¦ÀéÍÕSDGs¥í¥´¡¢ÇØÌÌ¿þÉô¤Ë¤Ï¥Ò¥å¥ó¥á¥ë¤Î¥¿¥°¥é¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ëLET¡ÇS PLAY¤òÆüËÜ¸ì¤ËËÝÌõ¤·¤¿¡Ø¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡Ù¤Î¼êÏÃ¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÇÛÃÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¸ø³«¤·¤¿¥Ò¥å¥ó¥á¥ë¤Î¸ø¼°X(µì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼/@hummel_JP)¤Ë¤Ï¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÎÉ¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÍß¤·¤¤¡×¡Ö¸½ÃÏ¤ÇÇã¤¨¤ëÊý¤¬Á¢¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦³èÆ°¤¹¤ë¤Î¹¥¤¡×¡Öhummel¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É»Ô¸¶¡¦ÀéÍÕ@jef_united¤ÈÄ°³Ð¾ã¤¬¤¤¼Ô»Ù±ç¤Ë·Ò¤²¤ë¼êÏÃ¥·¥ã¥Ä¤òÈ¯É½¡£ÈÎÇä¤Ï10/4(ÅÚ)¤«¤é¡¢12JEF¤È¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÇäÅ¹¤Ç¡£ÄÌÈÎ¤Ï¤Ê¤·¤Ê¤Î¤Ç¡¢»î¹ç¤ò¸«¤ËÍè¤ÆÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë:-))#jefunited #¼êÏÃ¥·¥ã¥Ä @JDFA_official @HARUTO96548777¡Ä pic.twitter.com/4qyHSqHkd8— hummel(¥Ò¥å¥ó¥á¥ë¸ø¼° ) (@hummel_JP) September 19, 2025