最大還元率20％も！　未曽有の物価高時代に使える″最強の節約カード″とは？



3年連続でインフレが続いており、収まる気配もナシ。おまけに賃金は待てど暮らせど上がらない！

国や勤め先に期待してもラチがあかないなら、節約術や財テクを駆使して、セルフで"実質賃上げ"だ！！ 未曽有の物価高を前向きに、明るくサバイブする知恵はこんなにもある！ そこで【超最新版"国宝"級のちまちま節約術＆財テク35連発】（全7回）を紹介。第6回は「決済」編。

＊記事内の情報はすべて8月27日時点です。最新の情報は各種ホームページなどを参照してください。また、記事内の価格はすべて税込です

使い方次第で大きな差がつく決済サービス。自分に最適な支払い方の最新常識をインストールせよ！

●最大15％還元！ 「ローソンPontaプラス」が有能クレカな件

ローソンを頻繁に利用するなら、クレジットカード「ローソンPontaプラス」は見逃せない！

年会費は無料で、基本還元率は1％と十分。しかもローソンで使えば還元率は8％に増加し、毎月10日と20日のキャンペーン日にアプリでエントリーして16時〜23時59分の間に使えば12％に達する。

これだけでも十分スゴいが、このカードのポテンシャルはローソンだけにとどまらない。複数の条件をクリアすれば、なんと最大15％もの超高還元率が実現可能なのだ。

15％還元の内訳は、

Mastercard加盟店での基本還元1％

⊂床阿筌好轡蹇次▲灰・コーラの自販機、オーケーなどの対象店舗での利用ボーナス+7％

リボ払いサービス「楽Pay」登録で+5％

し邊嵳用額5万円以上で+2％。楽Payはリボ払いサービスだが、毎月の支払額をカードの利用上限額に設定しておけば実質一括払いとなり、リボ手数料は発生しない。

Pontaポイントがザクザクたまる最強の節約カードになること間違いなし！

●コンビニやスーパーで大活躍間違いなし！「三菱UFJカード」

コンビニやスーパーでの日常的な買い物が多いなら「三菱UFJカード」を選べば間違いなし！

基本還元率は0.5％だが、セブン−イレブンや東武ストア、オーケー、スシロー、くら寿司、松屋などの対象店舗では還元率が7％にアップする。

加えてこのカードは、三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）のサービスなどと連携することで、還元率が段階的にアップする。

「MUFGカードアプリへのログイン」「5万円以上のカード利用」といったカードサービスの利用で最大＋3.5％、MUFGのサービス利用でさらに最大＋4.5％、ABEMAプレミアムやHuluといった対象サービスの利用で最大＋5％。合わせて最大還元率20％と、クレカ最高峰の数値になるので、条件をクリアできそうな人はぜひお試しを。



自動車税や住民税、固定資産税などを特定の決済ルートで支払えば、手数料が無料となり、さらにポイント還元を受けられる。

注意点は、ポイント還元が受けられるのは「納税するとき」ではなく、「納税のためにチャージするタイミング」であること。以下で代表的なルートを紹介する。

まず、iPhoneの場合。ルートはクレカでJAL Payにチャージ（クレカの基本還元率によって変わるが、最大で1％）→JAL PayでApple Pay内のWAONにチャージ（0.5％還元）→WAONを使いミニストップで楽天ギフトカードを購入（0.5％還元）→楽天ギフトカードを楽天Payに登録して請求書払いで、合計還元率は2％となる。

一方Androidの場合は、クレカ→JAL Pay（1％還元）→ANA Pay（0.5％還元。11月1日から0.1％還元）→楽天Payアプリ内のEdyをチャージ（0.5％還元）→Edyを楽天キャッシュに交換して支払えば合計還元率は2％だ。

●細かな条件はナシ！ どこでも還元率1％超えのオールマイティクレカ

「細かいことを考えずに高還元を目指したい」という人にオススメのクレカを3枚紹介する。

まずは、いつでもどこでもリクルートポイントが1.2％還元される「リクルートカード」。

年会費も永年無料で、条件を調べたりカードを選んだりするのが面倒な人にぴったりだ。

次に、非接触型決済を使いこなしているなら、QUICPay利用で最大2％還元（年間利用額30万円に達する引き落とし月まで）に化ける「セゾンパール・アメックス」で問題なし。

こちらも年会費初年度無料で、年1回以上の利用で翌年度も無料となる。

そもそもポイントの管理が面倒だったり、つい使い忘れて有効期限切れになってしまう人は、何もしなくても請求時に自動で料金が1％オフになり、さらに0.1％分相当のポイント還元が受けられる「P-one Wiz」（年会費無料）がいいだろう。

取材・文／伊藤将史 イラスト／沼田健

【写真】税金払いはキャッシュレスがお得!?