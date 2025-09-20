Ì¾¿ý»Î¤ØºÇ½é¤Î1¥Ú¡¼¥¸ ±Ê°æ¹§Åµ¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ÇÆ²¡¹¥È¥Ã¥× ´î¤Ó¤Î´¶¼Õ¤ÎµÕÅ¾·à¤ËËü´¶¡Ö¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡¼ÂÎÏ°ì¤Ä¤ÇÃ©¤êÃå¤¤¤¿M¤ÎÉñÂæ¤Ç¡¢¡È»°²Ï¤ÎÌÔ¾¡É¤¬¾¡¤ÁÌ¾¾è¤ê¤òµó¤²¤¿¡£¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×9·î19Æü¤ÎÂè1»î¹ç¤ÏEXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¦±Ê°æ¹§Åµ¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç½é¥È¥Ã¥×¡£ÎòÀï¤Î¥¹¥¿¡¼¿ý»Î¤¿¤Á¤òÁê¼ê¤Ë¡¢Æ²¡¹¤¿¤ë¹¶·âËã¿ý¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û±Ê°æ¹§Åµ¡¢¤¦¤ì¤·¤¤M¥ê¡¼¥°½é¥È¥Ã¥×¤Î½Ö´Ö
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤ÏÅì²È¤«¤éTEAMÍëÅÅ¡¦À¥¸Í·§Ä¾¼ù¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¡¢EARTH JETS¡¦°©Àî·ÃÌ´¡Ê¶¨²ñ¡Ë¡¢±Ê°æ¡¢½ÂÃ«ABEMAS¡¦Â¿°æÎ´À²¡ÊRMU¡Ë¤ÎÊÂ¤Ó¤Ç³«»Ï¤·¤¿¡£½øÈ×¤ÏÀ¥¸Í·§¤Ë¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¡¢°©Àî¤Ë¤â¿ÆËþ´Ó¤ò¥Ä¥â¤é¤ì¤ë¤È¡¢±Ê°æ¤Ï¥é¥¹ÌÜ¤ØÄÀ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£ÈÔ²ó¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¿ÆÈÖ¤ÎÅì3¶É1ËÜ¾ì¡¢7½äÌÜ¤Ë¥ê¡¼¥Á¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢½ªÈ×¤Ë¥Ä¥â¡£¤³¤ì¤¬¥ê¡¼¥Á¡¦¥Ä¥â¡¦ÀÖ¡¦¥É¥é¡¦Î¢¥É¥é¤Ç1Ëü2000ÅÀ¡Ê¡Ü300ÅÀ¡¢¶¡Â÷1000ÅÀ¡Ë¤ÎÂç¤¤Ê²ÃÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢±Ê°æ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤M¥ê¡¼¥°½é¥¢¥¬¥ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Åì4¶É3ËÜ¾ì¡¢±Ê°æ¤Ï¼«É÷¤ÎËÌ¤¬ÂÐ»Ò¡¢ÀÖ¤¬1Ëç¤È¤¤¤¦¼ê¡£À¥¸Í·§¤ËÂÇ¤¿¤ì¤¿ËÌ¤ò¥Ý¥ó¤»¤º¡¢¥á¥ó¥¼¥ó¤Ç¼ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¥ê¡¼¥Á¤·¤¿¡£ÂÔ¤Á¤Ï3¡¦6Åû¤Ç»³¤Ë¤Ï2Ëç¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î¼ê¤ò·Ù²ü¤·¡¢¿µ½Å¤Ë¿Ê¤á¤¿¤³¤Î¼ê½ç¤¬ÂçÀµ²ò¡£¤¹¤°¤µ¤Þ6Åû¤ò¥Ä¥â¤ê¡¢¥ê¡¼¥Á¡¦¥Ä¥â¡¦ÀÖ¡¦Î¢¥É¥é¤Î8000ÅÀ¡Ê¡Ü900ÅÀ¡Ë¤ÇÀ¥¸Í·§¤òµÕÅ¾¤·¤¿¡£¡Ö¥ê¡¼¥Á¤·¤Æ¥Ä¥â¤ë¤Î¤¬¼«Ê¬¤ÎËã¿ý¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤È»î¹ç¸å¤Ë¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¤³¤Î°ì·à¤¬·èÄêÂÇ¡£¤½¤Î¸å¤â±Ê°æ¤Ï²ÃÅÀ¤òÂ³¤±¡¢1¿ÍÉâ¤¤Î¥È¥Ã¥×¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡Ö¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¡£½øÈ×¤Ë°©Àî¤ØÊü½Æ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡ÖÌÜ¤¬³Ð¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢½é¥¢¥¬¥ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¿ÆËþ´Ó¤Ë¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡¢ÅÀ¿ô¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¢¤ì¤ò¥¢¥¬¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤«¤é¤Ï¡Ö·ë²Ì¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤«¤é¡¢Æ²¡¹¤ÈÂÇ¤Ã¤Æ¡¢Éé¤±¤¿¤È¤·¤Æ¤âÍî¤Á¹þ¤Þ¤º¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤³¤¤¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿²ñ¼Ò¤òµÙ¿¦¤·¡¢Ãç´Ö¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¾åµþ¤·¤¿±Ê°æ¡£¡Ö»î¹çÁ°¤Î±þ±ç¤ÏËÜÅö¤ËÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü¤ÏÇÛÇ×¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢2ÀïÌÜ¤«¤é¤¬ËÜÅö¤Î¾¡Éé¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡¢±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ë·òÆ®¤òÀÀ¤¤¡¢ÎÏ¶¯¤¯·ý¤ò·Ç¤²¤¿¡£»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤ë¤¾¡ª¡×¡Ö¤è¤¦¤ä¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ö¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¤Í¡×¡Ö¼¡²ó¤â¥È¥Ã¥×¡ª¡ª¡ª¡×¤ÈÀ¼±ç¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÂè1»î¹ç·ë²Ì¡Û
1Ãå¡¡EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¦±Ê°æ¹§Åµ¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë4Ëü2800ÅÀ¡¿¡Ü62.8
2Ãå¡¡EARTH JETS¡¦°©Àî·ÃÌ´¡Ê¶¨²ñ¡Ë2Ëü3700ÅÀ¡¿¡Ü3.7
3Ãå¡¡TEAMÍëÅÅ¡¦À¥¸Í·§Ä¾¼ù¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë2Ëü3200ÅÀ¡¿¢¥16.8
4Ãå¡¡½ÂÃ«ABEMAS¡¦Â¿°æÎ´À²¡ÊRMU¡Ë1Ëü300ÅÀ¡¿¢¥49.7
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
¡ÊABEMA¡¿Ëã¿ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë