Google¤¬À¸À®AI¤Ç¶µ²Ê½ñ¤òºÆ¹½ÃÛ¤·¤¿¡ÖLearn Your Way¡×
¶µ°éÊ¬Ìî¤ÇÀ¸À®AI¤ò³èÍÑ¤¹¤ëÊýË¡¤òÌÏº÷¤¹¤ëºÇ¿·¤Î¸¦µæ¤Ç¡¢¶µ²Ê½ñ¤òÀ¸À®AI¤ÇºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç³Ø½¬¼Ô¤Î³Ø½¬À®²Ì¤¬¸þ¾å¤¹¤ë¤³¤È¤¬¼Â¾Ú¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤òÍÑ¤¤¡¢Google¤ÏÀ¸À®AI¤òÍÑ¤¤¤Æ¶µ²Ê½ñ¤ò¤è¤êÍ¥¤ì¤¿¶µºà¤ËºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë¡ÖLearn Your Way¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Learn Your Way: Reimagining textbooks with generative AI
¶µ²Ê½ñ¤Ï¶µ°é¤Î´ðËÜ¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º¬ËÜÅª¤Ê¸Â³¦¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶µ²Ê½ñ¤ò¼êºî¶È¤ÇºîÀ®¤¹¤ë¤Ë¤ÏÂ¿Âç¤Ê¿ÍÅªÏ«ÎÏ¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ê¡¢¶µ²Ê½ñ¤òÍÑ¤¤¤¿³Ø½¬¤ò¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤Ê¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÂåÂØÅª¤Ê»ëÅÀ¡×¡ÖÂ¿ÍÍ¤Ê¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¡×¡Ö¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤µ¤ì¤¿¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤¬·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¤ÈGoogle¤Ï»ØÅ¦¡£Google¤ÏÀ¸À®AI¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ñÎÁ¤Î´°Á´À¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖÂåÂØÅª¤Ê»ëÅÀ¡×¤ä¡Ö¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿»öÎã¡×¤ò¼«Æ°Åª¤ËÀ¸À®¤¹¤ëÊýË¡¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¸À®AI¤Î¿ÊÊâ¤Ï¤³¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¸½¼Â¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤ÈGoogle¤Ïµ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î°ìÍã¤òÃ´¤¦¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖLearn Your Way¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Google¤ÏLearn Your Way¤ò¡ÖÀ¸À®AI¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¶µ²Ê½ñ¤òÊÑ³×¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤Ê¡¢³Ø½¬¼Ô¼çÆ³¤Î³Ø½¬ÂÎ¸³¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤òÃµ¤ë¸¦µæ¼Â¸³¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Google¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ï¡¢³Ø½¬ÂÎ¸³¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÏ¢·È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ë¡Ö1¡§¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Þ¥ë¥Á¥â¡¼¥À¥ëÉ½¸½¤òÀ¸À®¤¹¤ë¤³¤È¡×¤È¡Ö2¡§¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥é¥¤¥¼¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿´ðÁÃÅª¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤à¤³¤È¡×¤Ç¤¹¡£
Æó½ÅÉä¹æ²½ÍýÏÀ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°Û¤Ê¤ëÉ½¸½¤Î´Ö¤ËÀº¿ÀÅª¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Ç¾¤Îº¬Äì¤Ë¤¢¤ë³µÇ°¥¹¥¡¼¥Þ¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤Î¸¦µæ¤Ç¡¢À¸ÅÌ¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¼°¤Î¾ðÊó¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê·øÏ´¤Ç´°Á´¤Ê¶µºà¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¥â¥Ç¥ë¤¬¹½ÃÛ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Google¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ï¤³¤ì¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ¤ª¤ê¡¢À¸ÅÌ¤¬¶µºà¤ÎÍý²ò¤òºÇÂç¸Â¤Ë¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Ê£¿ô¤Î·Á¼°¤ÈÍÍ¼°¤ò¼«Í³¤ËÁªÂò¤·¤ÆÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢K-12¶µ°é¤Î¸½¾ì¤Ç¤Þ¤¹¤Þ¤¹Ë¾¤Þ¤·¤¤É¸½à¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥é¥¤¥¼¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¡¢Google¤ÏÈ¿±Ç¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Google¤Ï¶µ°é¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÀ¸ÅÌ¤ÎÂ°À¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î´ØÏ¢À¤ÈÍ¸úÀ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢³Ø½¬¼Ô¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÎÈ¿±þ¤Ë±þ¤¸¤ÆÂÎ¸³¤ò¤µ¤é¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¤ë¥¯¥¤¥ºµ¡Ç½¤òÁÈ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢³Ø½¬¼Ô¤Î³Ø½¬°ÕÍß¤ò¹â¤á¡¢³Ø½¬¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Gemini 2.5 Pro¤ËÄ¾ÀÜÅý¹ç¤µ¤ì¤¿¥¯¥é¥¹ºÇ¹â¤Î¶µ°é³Ø¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥â¥Ç¥ë·²¤Ç¤¢¤ëLearnLM¤òÍÑ¤¤¤¿³¬ÁØÅª¤Êµ»½ÑÅª¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤ÈGoogle¤Ïµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Learn Your Way¤Î´ðÈ×¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤Î¡Ö¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥é¥¤¥¼¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¡×¤òÍÑ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤È¡¢¤³¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥é¥¤¥¼¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡ÖÊ£¿ô¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉ½¸½¡×¤òºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¢¡¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥é¥¤¥¼¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó
ÄÌ¾ï¤Î¶µºà¤Ï³Ø½¬¼Ô¤¬¿½¹ð¤·¤¿³ØÇ¯¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥ì¥Ù¥ëÄ´À°¤µ¤ì¤ë¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢Learn Your Way¤Ï³Ø½¬¼Ô¤Ë³ØÇ¯¤Î¤Û¤«¤Ë¶½Ì£´Ø¿´¤ò»ý¤Ä¤â¤Î(Îã¡§¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¢²»³Ú¡¢¿©¤ÙÊª)¤òÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢°ìÈÌÅª¤ÊÎãÊ¸¤ò¡¢³Ø½¬¼Ô¤¬¿½¹ð¤·¤¿¶½Ì£¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿ÎãÊ¸¤ËÀïÎ¬Åª¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÃÖ¤´¹¤¨¸å¥Æ¥¥¹¥È¤Ï¡¢Â¾¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÉ½¸½¤òÀ¸À®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î´ðÈ×¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥é¥¤¥¼¡¼¥·¥ç¥ó¸ú²Ì¤ò¸ú²ÌÅª¤ËÅÁÇÅ¤µ¤»¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥é¥¤¥¼¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤¿¤á¤Î¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°Ê²¼¤Î¿Þ¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥È¥ó¤ÎË¡Â§¤òÀâÌÀ¤¹¤ë°ìÈÌÅª¤Ê¥Æ¥¥¹¥È(¾å)¤ò¡¢Learn Your Way¤¬³Ø½¬¼Ô¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥é¥¤¥¼¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¤â¤Î(²¼)¤Ç¤¹¡£Æ±¤¸ÆâÍÆ¤òÀâÌÀ¤¹¤ëºÝ¡¢º¸¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤¿¤È¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢±¦¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï³¨²è¤Î¥É¥í¡¼¥¤¥ó¥°¤Ë¤¿¤È¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÊ£¿ô¤ÎÉ½¸½
Learn Your Way¤Ï¥½¡¼¥¹(°ìÈÌÅª¤Ê¥Æ¥¥¹¥È)¤ò¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥é¥¤¥¼¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¸å¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÊ£¿ô¤ÎÉ½¸½¤òÀ¸À®¤·¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¤¥ó¥É¥Þ¥Ã¥×¤ä¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¤Ê¤É¤Î°ìÉô¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉ½¸½¤Ë¤Ï¡¢Gemini¤ÎÉý¹¤¤µ¡Ç½¤¬Ä¾ÀÜ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥óÉÕ¤¥¹¥é¥¤¥É¤Ê¤É¤ÎÂ¾¤Îµ¡Ç½¤Ç¤Ï¡¢¸ú²ÌÅª¤Ê¶µ°éÅª·ë²Ì¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Ê£¿ô¤ÎÀìÌçAI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤È¥Ä¡¼¥ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¤è¤êÀº¹ª¤Ê¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¡¢¸ú²ÌÅª¤Ê¶µ°éÍÑ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÎÀ¸À®¤Ê¤É¤ÎÆÃ¼ì¤Ê¥¿¥¹¥¯¤Ç¤Ï¡¢ºÇÀèÃ¼¤ÎÈÆÍÑ²èÁü¥â¥Ç¥ë¤Ç¤µ¤¨¤âÎÏÉÔÂ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¹îÉþ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Google¤Ï¶µ°éÍÑ¥¤¥é¥¹¥È¤òÀ¸À®¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀìÍÑ¥â¥Ç¥ë¤òÈùÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¯ÎÏ¤Ê¥Ù¡¼¥¹¥â¥Ç¥ë¡¢Â¿ÃÊ³¬¤Î¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¥ï¡¼¥¯¥Õ¥í¡¼¡¢¤½¤·¤ÆÈùÄ´À°¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥Ý¡¼¥Í¥ó¥È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤ê¡¢³Ø½¬¤Î¤¿¤á¤ÎÉý¹¤¤¹âÉÊ¼Á¤Î¥Þ¥ë¥Á¥â¡¼¥À¥ëÉ½¸½¤òÀ¸À®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Learn Your Way¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¡ÖË×Æþ·¿¥Æ¥¥¹¥È¡×¡Ö¥»¥¯¥·¥ç¥ó¥ì¥Ù¥ë¤Î¥¯¥¤¥º¡×¡Ö¥¹¥é¥¤¥É¤È¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡Ö²»À¼¥ì¥Ã¥¹¥ó¡×¡Ö¥Þ¥¤¥ó¥É¥Þ¥Ã¥×¡×¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉ½¸½¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
³Æ¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉ½¸½¤ÎÆÃÄ§¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¦Ë×Æþ·¿¥Æ¥¥¹¥È
¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÊ¬³ä¤·¡¢À¸À®¤µ¤ì¤¿²èÁü¤äËä¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿¼ÁÌä¤Ç³ÈÄ¥¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼õÆ°Åª¤ÊÆÉ½ñÂÎ¸³¤ò¡¢³Ø½¬²Ê³Ø¤Î¸¶Â§¤Ë±è¤Ã¤¿Ç½Æ°Åª¤Ê¥Þ¥ë¥Á¥â¡¼¥À¥ëÂÎ¸³¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¡¦¥»¥¯¥·¥ç¥ó¥ì¥Ù¥ë¤Î¥¯¥¤¥º
¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë³Ø½¬¤òÉ¾²Á¤·¡¢´ûÂ¸¤ÎÃÎ¼±¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤òÈ¯¸«¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç½Æ°Åª¤Ê³Ø½¬¤òÂ¥¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¹¥é¥¤¥É¤È¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
¥½¡¼¥¹¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ëÁ´ÂÎ¤Ë¤ï¤¿¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¡¢¶õÍóÊä½¼¤Ê¤É¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ä¡¢Ï¿²è¤µ¤ì¤¿¥ì¥Ã¥¹¥ó¤òÌÏÊï¤·¤¿¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥ì¥Ã¥¹¥ó
AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶µ»Õ¤ÈÀ¸ÅÌ¤Î´Ö¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Î³Ø½¬¼Ô¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¶µºà¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤«¤ò¥â¥Ç¥ë²½¤·¤¿¡¢»ë³ÐÅª¤ÊÊä½õ¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ÌÏµ¼²ñÏÃ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¸í²ò¤ÎÉ½¸½¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶µ»Õ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌÀ³Î¤Ë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Þ¥¤¥ó¥É¥Þ¥Ã¥×
ÃÎ¼±¤ò³¬ÁØÅª¤ËÀ°Íý¤·¡¢³Ø½¬¼Ô¤¬Á´ÂÎÁü¤«¤é¾ÜºÙ¤Þ¤Ç³ÈÂç¡¦½Ì¾®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉ½¸½¤Ï³Ø½¬¼Ô¤ËÁªÂò»è¤òÍ¿¤¨¡¢ÁªÂò¤·¤¿³ØÇ¯¤È¸Ä¿Í¤Î¶½Ì£¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÄ´À°¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£³Ø½¬ÂÎ¸³Á´ÂÎ¤òÄÌ¤·¡¢¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¯¥¤¥º¤¬Æ°Åª¤Ê¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤òÄó¶¡¤·¡¢À¸ÅÌ¤¬¶ì¼ê¤È¤¹¤ëÆÃÄê¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÎÎ°è¤òºÆ³Ø½¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦Æ³¤¤Þ¤¹¡£Google¤ÏLearn Your Way¤ÎÉý¹¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉ½¸½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¿¿¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥é¥¤¥¼¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿Âè°ìÊâ¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Learn You Way¤Î¶µ°éÅª¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Google¤ÏÈó±ÄÍø¤Î¶µ°éµ»½Ñ¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö¤Ç¤¢¤ëOpenStax¤«¤éÄó¶¡¤µ¤ì¤¿10¼ïÎà¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¶µºà¤ò¡¢3¤Ä¤Î°Û¤Ê¤ë¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥é¥¤¥¼¡¼¥·¥ç¥óÀßÄê¤ËÊÑ´¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥½¡¼¥¹¶µºà¤ÏÎò»Ë¤«¤éÊªÍý³Ø¤Þ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê²ÊÌÜ¤òÌÖÍå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢3Ì¾¤Î¶µ°éÀìÌç²È¤¬¡¢Àµ³ÎÀ¤äÌÖÍåÀ¤Ê¤É¤Î¶µ°éÅª´ð½à¤òÍÑ¤¤¡¢ÊÑ´¹¸å¤Î¶µºà¤òÉ¾²Á¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Learn You Way¤ÎºÆ¹½ÃÛ¤·¤¿¶µºà¤Ï¹â¤¤É¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥«¥´¤Î15¡Á18ºÐ¤ÎÆÉ²òÎÏ¤¬Æ±Åù¤Î³ØÀ¸60Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Learn You Way¤òÍÑ¤¤¤¿¥é¥ó¥À¥à²½Èæ³Ó»î¸³¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»²²Ã¼Ô¤Ï¶µ²Ê½ñ¤«¤é»×½Õ´ü¤ÎÇ¾¤ÎÈ¯Ã£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ö¤¿¤áºÇÂç40Ê¬¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¡¢Learn Your Way¤È½¾Íè¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëPDF¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¤É¤Á¤é¤«¤òÍÑ¤¤¤Æ³Ø½¬¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥é¥ó¥À¥à¤Ë³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³Ø½¬¥»¥Ã¥·¥ç¥óÄ¾¸å¤Ë¥¯¥¤¥º¤ò¼Â»Ü¤·¡¢3¡Á5Æü¸å¤Ë¤Ï³Ø½¬ÆâÍÆ¤ÎÍý²òÅÙ¤òÂ¬¤ëÍ¥¤ì¤¿»ØÉ¸¤È¤·¤Æ¶µ°éÀìÌç²È¤¬ºîÀ®¤·¤¿µ²±ÎÏÉ¾²Á¥Æ¥¹¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢³Ø½¬ÂÎ¸³¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ä¡¢ÄêÎÌÅª¤Ê»ØÉ¸¤òÄ¶¤¨¤¿¤è¤ê¿¼¤¤Æ¶»¡¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¡¢Èï¸³¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿³ØÀ¸¤Ë30Ê¬¤ÎÄêÀÅª¤Ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³Ø½¬¥»¥Ã¥·¥ç¥óÄ¾¸å¤Î¥Æ¥¹¥È¤Î¥¹¥³¥¢¤òÈæ³Ó¤·¤¿·ë²Ì¡¢Learn Your Way¤Ç³Ø½¬¤·¤¿¥°¥ë¡¼¥×(ÀµÅúÎ¨77¡ó)¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëPDF¥ê¡¼¥À¡¼¤òÍÑ¤¤¤¿¥°¥ë¡¼¥×(ÀµÅúÎ¨68¡ó)¤ÈÈæ¤Ù¤ÇÊ¿¶Ñ9¡ó¹â¤¤¥¹¥³¥¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Learn Your Way¤Ç³Ø½¬¤·¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢³Ø½¬¤«¤é3¡Á5Æü¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿µ²±ÎÏÉ¾²Á¥Æ¥¹¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëPDF¥ê¡¼¥À¡¼¤òÍÑ¤¤¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤è¤ê11¡ó¹â¤¤¥¹¥³¥¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ÀµÅúÎ¨¤ÏLearn Your Way¤Ç³Ø½¬¤·¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤¬78¡ó¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëPDF¥ê¡¼¥À¡¼¤òÍÑ¤¤¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤¬67¡ó¤Ç¤¹¡£
Learn Your Way¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿³ØÀ¸¤Î100¡ó¤¬¡¢¤³¤Î¥Ä¡¼¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Æ¥¹¥È¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤¬¤è¤ê²÷Å¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È²óÅú¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëPDF¥ê¡¼¥À¡¼¤òÍÑ¤¤¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤¬¡Ö¥Æ¥¹¥È¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤¬²÷Å¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤¿³ä¹ç¤Ï70¡ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢93¡ó¤¬¾Íè¤Î³Ø½¬¤ËLearn Your Way¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤¤¤È²óÅú¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¾Íè¤Î³Ø½¬¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ëPDF¥ê¡¼¥À¡¼¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤¤¤È²óÅú¤·¤¿³ä¹ç¤Ï67¡ó¤Ç¤·¤¿¡£
Google¤Ï¡ÖÀ¸À®AI¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢³Ø½¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤è¤ê³Ø½¬°ÕÍß¤ò¹â¤á¤ë³Ø½¬ÂÎ¸³¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÅÅª¤Ê¶µ²Ê½ñ¤ò¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥Õ¥¡¥¯¥È¤Ø¤È¿Ê²½¤µ¤»¡¢³Ø½¬¼Ô¼«¿È¤¬³Ø½¬ÊýË¡¤ò¤è¤ê¼«Í³¤ËÁªÂò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³Ø½¬ÄêÃåÎ¨¤Ï¸þ¾å¤·¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢Learn Your Way¤Ï¼ÂºÝ¤Ë°Ê²¼¤Î¥µ¥¤¥È¤«¤éÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¡¢¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ·ÐºÑ³Ø¡¦Îò»Ë³Ø¡¦¼Ò²ñ³Ø¡¦À¸Êª³Ø¡¦²½³Ø¡¦Å·Ê¸³Ø¡¦¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡¦Å¯³Ø¡¦¿´Íý³Ø¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Î¶µºà¤ò¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤·¤¿¤â¤Î¤òÍøÍÑ²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Learn Your Way
https://learnyourway.withgoogle.com/
Learn Your Way¤Î¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿À¸À®AI¤ò¶µ²Ê½ñ¤ÎºÆ¹½ÃÛ¤ËÍÑ¤¤¤ë¸¦µæ¤Ï°Ê²¼¤Ç¤¹¡£
[2509.13348] Towards an AI-Augmented Textbook
https://arxiv.org/abs/2509.13348