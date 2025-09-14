ÂçÃ«Ä¶¤¨1129²¯±ßÃË³ÍÆÀ¤â¡ÄÌÜ¤òµ¿¤¦¡ÈÂçÊø²õ¡É¡¡NY¤Ç°î¤ì¤ëÃ²¤¤ÈÅÜ¤ê¡ÖËÜÅö¤ËÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×
¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É3°Ì¤ÎºÂ¤âÂç¥Ô¥ó¥Á
¡ÚMLB¡Û¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º 3¡¼2 ¥á¥Ã¥Ä¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡Ë
¡¡¥Ü¥ä¥¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¥á¥Ã¥Ä¤Ï13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¤ËËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥ºÀï¤Ë2-3¤ÇµÕÅ¾Éé¤±¤òµö¤·¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î8Ï¢ÇÔ¡£¡ÖËÜÅö¤ËÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×¡Ö°ìÂÎ²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤ë¤Î¡Ä¡Ä¡×¤ÈNY¥Õ¥¡¥ó¤âº®Íð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥á¥Ã¥Ä¤Ï6Æü¡ÊÆ±7Æü¡Ë¤Î¥ì¥Ã¥ºÀï¤«¤éÏ¢ÇÔ¤¬Â³¤¡¢µÕÅ¾Í¥¾¡¤Î¤¿¤á¤Ë4Ï¢¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¤Ç¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î4Ï¢ÇÔ¡£Á°Æü¤«¤é¤ÏËÜµòÃÏ¤ËÌá¤ë¤â¡¢3-8¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥Õ¥¢¥ó¡¦¥½¥È³°Ìî¼ê¤Î40¹æ¤Ê¤É¤Ç7²ó¤ò½ª¤¨¤Æ2-0¤È¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤¬Êø¤ì¤Æ¤Þ¤¿¤â¹õÀ±¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡ºò¥ª¥Õ¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤ò¾å²ó¤ëÎòÂåºÇ¹â³Û¤Î15Ç¯Áí³Û7²¯6500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó1129²¯±ß¡Ë¤Ç¥½¥È¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢º£µ¨³«ËëÁ°¤Î¥Á¡¼¥àÁíÇ¯Êð3²¯3700Ëü¥É¥ë¡ÊÌó497²¯±ß¡Ë¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼2°Ì¤ò¸Ø¤Ã¤¿¡£Á°È¾Àï¤Ï55¾¡42ÇÔ¡¢¾¡Î¨.567¤Ç¼ó°Ì¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Ë0.5º¹¡£¥È¥ì¡¼¥É¡¦¥Ç¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¤Ç¤âÂçÊª¤òÊä¶¯¤¹¤ë¤Ê¤É¸åÈ¾Àï¤ÎÌö¿Ê¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢21¾¡31ÇÔ¡¢¾¡Î¨.404¤ÈµÞ¼ºÂ®¡£ÃÏ¶èÍ¥¾¡¤Ï¤ª¤í¤«¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤â¥®¥ê¥®¥ê¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Éâ¾å¤ÎÃû¤·¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¶ì¶¡£ÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Ö¼å¤¹¤®¤Æ¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¤À¤¼¡×¡Ö¥á¥Ã¥Ä¤Ï¤ª¶â¤òÌµÂÌ¤Ë¤·¤Æ¤ë¤Ê¡×¡Ö¹ó¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥½¥È¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡×¡ÖÁ´°÷¤¬¤ß¤¸¤á¤À¤Ê¡×¤È¸·¤·¤¤À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÆ¹ñX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤Ï¡Ömets collapse¡Ê¥á¥Ã¥Ä¤ÎÊø²õ¡Ë¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤¹¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë