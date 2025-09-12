Snow Man ラウールの初となる単独ドキュメンタリー番組『ラウール On The Runway』が、9月13日10時よりPrime Videoにて独占配信される。

本番組では、2024年1月から今年8月までラウールに600日間密着。パリコレクションやミラノコレクションのランウェイモデルを目指して成長していく姿を、約1時間半のボリュームで届ける。また、Snow Manのスタジアム公演や、彼が出演するドラマや雑誌撮影の現場、東京ガールズコレクションの裏側に密着した様子もオンエア。「俺の裏側はマジで1mmも見せたことがない」というラウールの知られざる素顔や本音が次々と明かされていく。

2024年1月、ラウールはイタリア ミラノで開かれた『2024-25年秋冬ファッションウィーク』に単身参加。日本を代表するセレブリティとしてスナップ撮影に応じていくが、彼の目標は半年後に行われる『2025年春夏ファッションウィーク』のモデルとしてランウェイを歩くことだ。ラウールは自分の顔を 覚えてもらおうと会場で国内外のメディア取材に対応。「海の向こうの方々は俺のことを知らない。壁が来たときこそチャンス」だと自らを奮い立たせる。そんな折、FENDIのアンバサダーとしてミラノに 滞在していた目黒蓮（Snow Man）が、“あるサプライズ”のためにラウールのもとを訪ねる一幕も。

その後、日本に帰国したラウールは、半年後を見据えて海外のモデル事務所に所属すべく、本格的なダイエットを開始。「今が人生で一番痩せている」というほど減量した状態で撮った写真を30社に送ってエントリーする。過酷な挑戦が幕を開け、「メンタルが1秒も安定していない」と話すラウールの日々を取材している。

2024年6月にはフランス パリへ渡り、キャスティングと呼ばれるランウェイモデルのオーディションに挑んでいた。だが、世界中から集まった同年代のライバルたちと限られた椅子を巡って争うなか、ラウールに合格通知は届かず、表情には焦りや不安が見えはじめ、ときには密着取材のスタッフに「撮らないでください…」と申し出ることも。「初めて心から悔しくて、泣いてしまう毎日で…」「人生で最もきつかった。ど真ん中の挫折をした」というラウールの言葉と共に、パリでの苦悩や成長を振り返る。

ランウェイ出演が決まったショー本番では、本人いわく「“恵まれた”アクシデント」が発生。すべての経験を糧にして、ラウールの挑戦は続いていく。2025年、ラウールの次なる目標はミラノで開催される『2026年春夏ファッションウィーク』の舞台。「去年、忘れていたことが一つありました」という彼は、前回とは大きく異なる戦略を立てており、ラウールが気づいた“モデルとして大切なこと”も明かされる。

一方、ラウールはアイドルや俳優としても数多くの仕事に参加。「グループに貢献したいから頑張れる」と話す彼に対して、番組ではSnow Manメンバーの目黒や佐久間大介がラウールの魅力を語るほか、阿部亮平がラウールを激励する場面も紹介される。

さらに2025年6月、ミラノへ渡ったラウールはランウェイモデルのオーディションに臨むことに。ある日のこと、最終審査の会場へ向かう車内で彼は「号泣しそう…」と本音を漏らす。世界最高峰のランウェイに立つべく、プレッシャーに打ち勝つことはできるのか。日本での肩書きが一切通用しない世界で、自分を認めてもらうために奮闘したラウールの600日間を追う。

（文＝リアルサウンド編集部）