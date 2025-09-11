大谷の写真に芸人・有吉さんが反応

【MLB】ドジャース 7ー2 ロッキーズ（日本時間10日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手の“ポーズ”にまさかの人物が反応した。9日（日本時間10日）、チームはフォトデーだったが、フレディ・フリーマン内野手との2ショットに「完全にオバショット」「絶対意識してますね」と注目を浴びた“仕草”があった。

この日、ドジャースの球団公式X（旧ツイッター）がアップした写真で大谷はフリーマンと2人で写っていた。両手を前で組み、顔を少し傾け、真顔とも笑顔とも取れない絶妙な表情を浮かべている。

それに反応したのが芸人の有吉弘行さんだ。有吉さんは以前から手を組み、絶妙な表情を浮かべる自らの写真を投稿し「オバショット」と題していた。この日、ドジャースの投稿を引用する形で「これは完全にオバショット」と綴った。

有吉さんのコメントにファンも反応。「どこかでいつも見かけるポースと思ってたら有吉さんのオバショットだったwww」「有吉さんのオバショットが遂に世界進出!!」「大谷さんのオバショットじわる」とコメントが集まった。（Full-Count編集部）