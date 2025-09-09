大手建機メーカーやゼネコン、災害対応で技術培う

国土交通省は、ロシアによる侵略が続くウクライナで、無人重機を離れた場所から操作する遠隔施工によるがれき撤去の支援に乗り出す。

同国は戦禍で労働力が不足している上、現場には地雷や不発弾が残る恐れもあり、日本が災害対応で培った世界トップクラスの技術を生かし、安全で迅速な撤去を後押しする。遠隔施工技術の海外輸出は初の試みで、１０月に現地で実証実験を行い、早期導入を目指す。

ウクライナ当局の６月の発表によると、２０２２年２月から続く攻撃で発生した建物のがれきなどの廃棄物量は６００万トン超に上る。市街地などへの攻撃が続く中、復旧・復興に向けて安全かつ迅速にがれきの撤去を進める必要がある。

だが、同国では多くの成人男性が戦地に赴き、国外避難民も５６０万人超に上り、労働力不足は深刻だ。がれきが残る現場には地雷が埋められていたり、不発弾が紛れ込んだりしている恐れもある。近年までアスベスト（石綿）が建材に使われていたため、粉じんを吸い込み肺がんや中皮腫を引き起こすリスクもある。

国交省は今年１月、ウクライナ支援に向けた官民協議会を創設。３月と７月に遠隔施工技術を持つ日本企業などとキーウを訪れ、がれき撤去での活用を提案したところ、ウクライナ政府側も関心を示し、導入に向けた実証実験を行うことになった。

遠隔施工は、安全な場所から重機を操作できるのが利点で、災害大国の日本で発展し、大手建機メーカーやゼネコンが技術を有する。昨年１月の能登半島地震や２０１６年の熊本地震など国内の様々な災害現場で利用されてきたが、「本格的な海外輸出は初めて」（同省担当者）という。

実証実験では、ウクライナ国内に操縦席を設け、同国関係者らに約８０００キロ離れた日本にある無人重機を操作してもらう。また、現地でがれき撤去などに使われている重機に遠隔操作用のロボットを取り付け、国内の数十キロ離れた場所から動かす実験も行う。

国交省は実証実験を踏まえ、来年度から数年かけて導入を進める考え。国際金融機関からの融資や政府開発援助（ＯＤＡ）の活用も視野に入れている。

ウクライナ政府の担当者は読売新聞の取材に、「遠隔施工はインフラの破壊が深刻な地域での活用が見込まれ、復興の促進につながる。危険区域での作業が可能になり、女性や戦傷者の就労機会の創出にもなる。日本側には今後も技術移転に向けた継続的な協力を求めたい」と期待を寄せている。

◆遠隔施工＝離れた場所にある無人重機を遠隔操作で動かす工法。重機のカメラから送られる映像や音声を確認しながら、手元のレバーで操作する。システムが重機に組み込まれた「内蔵型」と、通常の重機に遠隔操作用ロボットを取り付ける「後付け型」がある。

雲仙・普賢岳で実用化、操作性は向上

無人重機による遠隔施工は、１９９０年代に起きた雲仙・普賢岳（長崎県）の噴火災害で初めて実用化された。約３０年で操作性は格段に向上し、通信の高速化で誤差や反応の遅れも解消されている。掘削や砕石、金属や木材の選別なども可能だ。２０１１年の東京電力福島第一原発事故の現場でも活用されるなど、国内で実績を積み重ねてきた。

気候変動の影響により、大規模な自然災害は世界各地で相次いでいる。安全かつ迅速に廃棄物処理を行える遠隔施工技術の需要はますます高まると予想される。

日本政府や企業はウクライナでの支援を足がかりに、遠隔施工技術を世界にアピールする考えで、国土交通省幹部は「日本が培ってきた災害対応の技術で世界に貢献していきたい」としている。（社会部 糸井裕哉）