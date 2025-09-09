「この形が欲しかった！」ありそうでなかった100均折り畳みグッズ

頻繁に ダイソー に通う筆者ですが、先日 ダイソー に訪れると、初めて見かける商品に 出会い ました。ありそうでなかった洗濯グッズで、流行りの折り畳み式。この手のアイテムによくある展開のしにくさ、勝手に閉じるアクシデント…などの ストレス 要因を感じない、超優秀グッズでしたよ！この機会に要チェックです♪

商品情報

商品名：折り畳みたらい（10L）

価格：￥550（税込）

サイズ（約）：幅38cm×奥行き38cm×高さ15cm

容量：10L

販売ショップ：ダイソー

頻繁にダイソーに通う筆者でも、新鮮な出会いが楽しめるダイソー。先日店舗を訪れると、洗濯グッズ売り場でありそうでなかったアイデアグッズを発見しました。

今回ご紹介するのは、その名も『折り畳みたらい（10L）』。サイズは約幅38cm×奥行き38cm×高さ15cm。お値段は￥550（税込）でした。

今まで、四角い折り畳み式バケツをダイソーで見かけることはよくありました。しかし、この丸型のみたらいは、ダイソーマニアを自負している筆者でも初めて見かけました…早速使っていきましょう！

まずは、掃除グッズを収納してみました。カーペットローラーやお掃除シート、雑巾などを入れておくのにちょうどいいサイズ感。バケツ替わりになるので使い勝手が良いです。

次に、ボディタオルを洗ってみました。水を入れても勝手にみたらいが閉じないのが◎わざと横からつついても、びくともしませんでした。サイドのグレーの部分にしっかりと厚みがあり、ストレスフリーに使えるのが嬉しいです。

最後に足を洗ってみました。バケツよりも浅い作りなので、足湯がしやすかったです。また、フック穴が付いているので、使ったあとも乾燥させやすいのが高評価でした。

今回はダイソーの『折り畳みたらい（10L）』をご紹介しました。

洗濯、洗顔、足浴、掃除、収納、アウトドアなど、使い勝手抜群な折り畳み式のみたらい。展開しやすいうえに勝手に閉じないので、すごく使いやすかったですよ♪

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。