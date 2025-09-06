韓国ＹｏｕＴｕｂｅｒのパイオニア・ナ・ドンヒョンさんが自宅で死亡していたと６日、現地メディアのヘラルド経済などが報じた。４６歳だった。

記事によるとこの日、ナさんと会う約束をしていた知人が「ナさんが待ち合わせ場所に来ない、連絡も取れない」と、ソウル・広津（クァンジン）警察署へ通報、警察がナさんの自宅へ駆けつけたところ、すでに心肺停止状態だったという。また現場には、遺書や他殺の疑いは発見されていないと伝えた。ＳＮＳ上では「最近、放送中に胸が痛むと言っていた」などのコメントが寄せられたほか、「心筋梗塞だったのでは」という推測が飛び交っている。

ナさんは“大図書館”というＹｏｕＴｕｂｅネームで、２００２年より配信活動を開始。第１世代の元祖ネット放送人として、１４４万人のチャンネル登録者を持つスターＹｏｕＴｕｂｅｒとして活躍した。

９月４日には、ソウル・東大門（トンデムン）デザインプラザ（ＤＤＰ）で行われた「２０２６ Ｓ／Ｓソウルファッションウイーク」のファッションショーに参加、今月３日にもＹｏｕＴｕｂｅを更新しており、最近まで元気に活動する姿を見せていた。