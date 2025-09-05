¥Þ¥«¥í¥Ë¤¨¤ó¤Ô¤Ä¡¢²¼ËÌÂôSHELTER¥ï¥ó¥Þ¥ó¤Ç½éÈäÏª¤µ¤ì¤¿¿·¶Ê¡Ö¤¤¤Ä¤«²¿¤â¤Ê¤¤À¤³¦¤Ç¡×MV¸ø³«
¥Þ¥«¥í¥Ë¤¨¤ó¤Ô¤Ä¤¬ËÜÆü9·î5Æü¡¢¿·¶Ê¡Ö¤¤¤Ä¤«²¿¤â¤Ê¤¤À¤³¦¤Ç¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤Ã¤ÆÆ±³Ú¶Ê¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤«²¿¤â¤Ê¤¤À¤³¦¤Ç¡×¤Ï2017Ç¯¤Ë¤Ï¤Ã¤È¤ê(Vo)¤¬SNS¤ËÅê¹Æ¤·¤¿ÃÆ¤¸ì¤ê¶Ê¤¬¸¶·¿¤È¤Ê¤ë¿·¶Ê¤À¡£¿·¤¿¤Ë¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤È¤·¤ÆºÆ¹½ÃÛ¤µ¤ì¡¢ºòÆü¤Î²¼ËÌÂôSHELTER¸ø±é¡ã10th Anniversary Live¡Ø²¼ËÌÂôSHELTER¡Ù¡ä¤Ë¤Æ½éÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢Æ±Ìë¤Ë¿·¶Ê¤È¤·¤Æ¥µ¥×¥é¥¤¥º¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ï´ÆÆÄ¤òçÕÌÚÍ¥ºÚ¤¬Ã´Åö¡¢¥Þ¥«¥í¥Ë¤¨¤ó¤Ô¤Ä¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢ÇÛ¿®³«»Ï¤òµÇ°¤·¤Æ³Ú¶Ê¥·¥§¥¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬³«ºÅÃæ¤À¡£³Æ¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Æ´ü´ÖÃæ¤Ë³Ú¶Ê¤òºÆÀ¸¤·¡¢SNS¤Ë¥·¥§¥¢¤·¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥é¥ó¥À¥à¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëT¥·¥ã¥Ä¤¬ÅöÁª¤¹¤ë¡£
¡¡
¢£ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¡Ö¤¤¤Ä¤«²¿¤â¤Ê¤¤À¤³¦¤Ç¡×
2025Ç¯9·î5Æü(¶â)ÇÛ¿®³«»Ï
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡§https://tf.lnk.to/macaroni_Itsuka_Nanimonai_Sekaide
¡¡
¢£¥á¥¸¥ã¡¼3rd¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øphysical mind¡Ù
2025Ç¯12·î10Æü(¿å)È¯Çä
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡§https://macaroni-special.com/physical_mind
¡Ú´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×(OKKAKEÈ×) [CD+Blu-ray]¡Û¢¨FC²ñ°÷¸ÂÄêÈÎÇä
PPTF-8190¡Á8191 \6,600(ÀÇ¹þ)
¡Ú½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×A (BillboardÈ×) [CD+Blu-ray]¡Û
TFCC-81171¡Á81172 \6,600(ÀÇ¹þ)
¡Ú½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×B(hopeÈ×) [CD+Blu-ray]¡Û
TFCC-81173¡Á81174 \6,600(ÀÇ¹þ)
¡Ú½é²ó»ÅÍÍ¸ÂÄêÈ×(ÄÌ¾ïÈ×) [CD]¡Û
TFCC-81175 \3,300(ÀÇ¹þ)
¢§CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ
¡¦·î¤Ø¹Ô¤³¤¦ (±Ç²è¡ØFLY!¥Õ¥é¥¤!¡Ù¼çÂê²Î)
¡¦Ëº¥ì¥Ê±´ (TV¥¢¥Ë¥á¡ØËºµÑ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡Ù¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ)
¡¦poole (¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¡Ø¹ÈÃã²ÖÅÁ¡ÙCM¥½¥ó¥°)
¡¦Á³¤é¤Ð (TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¢¥ª¤Î¥Ï¥³¡ÙÂè2¥¯¡¼¥ë¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ)
¡¦NOW LOADING (±Ç²è¡Ø»³ÅÄ¤¯¤ó¤ÈLv999¤ÎÎø¤ò¤¹¤ë¡Ù¼çÂê²Î)
¡¦¥í¥ó¥°¡¦¥°¥Ã¥É¥Ð¥¤
¡¦ÀÅ¤«¤Ê³¤
¤½¤ÎÂ¾¿·¶Ê¤ò²Ã¤¨¤¿Á´14¶Ê¤ò¼ýÏ¿Í½Äê
¢§Blu-ray¼ýÏ¿ÆâÍÆ
¡Ú´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×(OKKAKEÈ×) [CD+Blu-ray]¡Û
¡ã¥Þ¥«¥í¥Ã¥¯¥Ä¥¢¡¼vol.17 ¡Á»×¤Ò½Ð¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡ùÃÏ¸µ¤Øµ¢¤í¤¦ÊÔ¡Á¡ä
2024/2/29 KT Zepp Yokohama
¢¨´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×(OKKAKEÈ×)¤Î¤ß¤Ë¼ýÏ¿
01 Supernova
02 ¥Á¥å¡¼¥Ï¥¤¾¯½÷
03 ¥ì¥â¥ó¥Ñ¥¤
04 girl my friend
05 ¥ë¡¼¥È16
06 ¤¿¤·¤«¤Ê¤³¤È¤Ï
07 ¤Ê¤ó¤À¤Ã¤¿¤Ã¤±
08 Åìµþ¥¨¥ì¥
09 enough
10 Èá¤·¤ß¤Ï¥Ð¥¹¤Ë¾è¤Ã¤Æ
11 °¦¤Î¼ê
12 Æó¿Í¤Ü¤Ã¤Á¤ÎÌë
13 ¥¤¥é¥ó¥¤¥é¥ó
14 keep me keep me
15 ¥ï¥ó¥É¥ê¥ó¥¯ÊÌ
16 ¸À¤¤Ìõ¤Ð¤«¤ê¤ÎÃË
17 ¥Ï¡¼¥È¥í¥Ã¥«¡¼
18 ÀöÂõµ¡¤È·¯¤È¥é¥Â¥ª
19 ¥ä¥ó¥°¥¢¥À¥ë¥È
encore
en1 ¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤è¡¢
en2 OKKAKE
¡Ú½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×A (BillboardÈ×) [CD+Blu-ray]¡Û
¡ãNANO universe¡ßBillboard Live ¡Èmusic from NANO universe¡É¡ä
2025/07/30 Billboard Live TOKYO
¢¨½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×A(BillboardÈ×)¤Î¤ß¤Ë¼ýÏ¿
01 Ìë¤ÈÄ«¤Î¤¢¤¤¤À
02 Æ¯¤¯½÷
03 ¥ì¥â¥ó¥Ñ¥¤
04 ¤¿¤·¤«¤Ê¤³¤È¤Ï
05 Îø¿Í¤´¤Ã¤³
06 ¥¯¡¼¥ë¤Ê½÷
07 ·î¤Ø¹Ô¤³¤¦
08 ÀÅ¤«¤Ê³¤
09 ¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤è¡¢
10 ÀÄ½Õ¤È°ì½Ö
11 ½Õ¤ÎÍò
12 °¦¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë
13 Ëº¥ì¥Ê±´
14 ¥ë¡¼¥È 16
15 poole
16 ¥ä¥ó¥°¥¢¥À¥ë¥È
¡Ú½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×B(hopeÈ×) [CD+Blu-ray]¡Û
¡ã¥Þ¥«¥í¥Ã¥¯¥Ä¥¢¡¼vol.19 ¡Á¤¤¤¶vol.10¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸!»ý¤Á´ó¤í¤¦¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎhopeÊÓ¡Á¡ä
2025/3/14 ÀçÂæPIT
¢¨½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×B(hopeÈ×)¤Î¤ß¤Ë¼ýÏ¿
01 ¥Ü¡¼¥¤¥º¡¦¥ß¡¼¥Ä¡¦¥ï¡¼¥ë¥É
02 ¥ì¥â¥ó¥Ñ¥¤
03 ±ó¿´
04 °¦¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë
05 Îø¿Í¤´¤Ã¤³
06 poole
07 Íç¤ÎÎ¹¿Í
08 ¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¡¦¥Ê¥¤¥Ä
09 ¤¿¤·¤«¤Ê¤³¤È¤Ï
10 ±³¤Ê¤
11 ¥ä¥ó¥°¥¢¥À¥ë¥È
12 ¤³¤ÎÅÙ¤ÎÃÑ¤ÏÁß¤¼Î¤Æ
13 Mr.¥¦¥©¡¼¥¿¡¼
14 STAY with ME
15 Supernova
16 Á³¤é¤Ð
17 MAR-Z
18 ÀÄ½Õ¤È°ì½Ö
19 hope
encore
EN1 ¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤è¡¢
EN2 ÀöÂõµ¡¤È·¯¤È¥é¥Â¥ª
¡üÁá´üÍ½ÌóÆÃÅµ
Âî¾å¥«¥ì¥ó¥À¡¼
ÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§9·î4Æü(ÌÚ)21:00¡Á10·î21Æü(²Ð)23:59
¡üÅ¹ÊÞÊÌÍ½ÌóŽ¥¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ
¡¦Amazon.co.jp : ¥á¥¬¥¸¥ã¥±
¡¡¢¨ ¾¦ÉÊ¤Î·ÁÂÖÊÌ¤Ë¥á¥¬¥¸¥ã¥±¤Î³¨ÊÁ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Îã¡ËÄÌ¾ïÈ×¤´¹ØÆþ¢ªÄÌ¾ïÈ×¤Î¥¸¥ã¥±¼Ì¤Î¥á¥¬¥¸¥ã¥±¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹ : ¥¹¥Þ¥Û¥·¥ç¥ë¥À¡¼
¡¡(³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¸ÂÄê ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÇÛÁ÷¥Ñ¥Ã¥¯¤Ë¤ÆÇÛÁ÷)
¡¦TOWER RECORDS / TOWER RECORDS ONLINE : ¥¹¥Þ¥Û¥µ¥¤¥º¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
¡¦HMVÁ´Å¹(HMV¡õBOOKS online´Þ¤à/°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯) : LÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¡¦¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥° : ¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°
¡¦±þ±ç¥·¥ç¥Ã¥× : B2¥Ý¥¹¥¿¡¼
¢¨¾åµ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨±þ±çÅ¹ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ï¸åÆüÅ¹Ì¾·ÇºÜ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
¢£FC¥Ä¥¢¡¼¡ã¥Þ¥«¥í¥Ã¥¯¥Ä¥¢¡¼vol.20 ¡Á¤à¤·¤í¥¦¥Á¤é¤¬ÄÉ¤Ã¤«¤±¤ë¡ª°¦¤òÄÏ¤ó¤Ç¥Û¡¼¥ë¥É¥ª¥óÊÓ¡Á¡ä
8·î31Æü(Æü)¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦Zepp Sapporo
9·î08Æü(·î)¡¡Âçºå¡¦Zepp Osaka Bayside
9·î09Æü(²Ð)¡¡Âçºå¡¦Zepp Osaka Bayside
9·î11Æü(ÌÚ)¡¡Ê¡²¬¡¦Zepp Fukuoka
9·î16Æü(²Ð)¡¡°¦ÃÎ¡¦Zepp Nagoya
9·î17Æü(¿å)¡¡°¦ÃÎ¡¦Zepp Nagoya
9·î24Æü(¿å)¡¡Åìµþ¡¦Zepp DiverCity
9·î25Æü(ÌÚ)¡¡Åìµþ¡¦Zepp DiverCity
¡¡
¢£¡ã¥Þ¥«¥í¥Ã¥¯¥Ä¥¢¡¼vol.21 ¡Á¿´¤òÇÁ¤¤¤Æ¥·¥é¤±¤ë¤è¤ê¡¢¤³¤È¤Ð¤Î¥·¥ï¤À¤±Áý¤ä¤·¤Æ¤æ¤±ÊÓ¡Á¡ä
¢§2026Ç¯
1·î17Æü(ÅÚ)¡¡ºë¶Ì¡¦¶¹⼭»Ô»Ô⺠²ñ´Û ⼤¥Û¡¼¥ë
1·î18Æü(Æü)¡¡ºë¶Ì¡¦¶¹⼭»Ô»Ô⺠²ñ´Û ⼤¥Û¡¼¥ë
1·î23Æü(¶â)¡¡Ê¼¸Ë¡¦¥¢¥¯¥ê¥¨¤Ò¤á¤¸ ⼤¥Û¡¼¥ë
1·î24Æü(ÅÚ)¡¡ÏÂ²Î»³¡¦ÏÂ²Î⼭¸©⺠⽂²½²ñ´Û ⼤¥Û¡¼¥ë
1·î31Æü(ÅÚ)¡¡ÀÐÀî¡¦⾦Âô²Î·àºÂ
2·î01Æü(Æü)¡¡¿·³ã¡¦¿·³ã¸©⺠²ñ´Û ⼤¥Û¡¼¥ë
2·î07Æü(ÅÚ)¡¡¹Åç¡¦¹Åç⽂²½³Ø±àHBG¥Û¡¼¥ë
2·î08Æü(Æü)¡¡»³¸ý¡¦KDDI°Ý¿·¥Û¡¼¥ë
2·î11Æü(¿å/½Ë)¡¡Ä»¼è¡¦⽶⼦¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼ BIG SHIP
2·î14Æü(ÅÚ)¡¡¹âÃÎ¡¦⾼ÃÎ¸©⽴¸©⺠⽂²½¥Û¡¼¥ë ¥ª¥ì¥ó¥¸¥Û¡¼¥ë
2·î15Æü(Æü)¡¡¹áÀî¡¦¥ì¥¯¥¶¥à¥Û¡¼¥ë ⼤¥Û¡¼¥ë
2·î21Æü(ÅÚ)¡¡µÜ¾ë¡¦ÀçÂæ¥µ¥ó¥×¥é¥¶¥Û¡¼¥ë
2·î22Æü(Æü)¡¡ÀÄ¿¹¡¦¥ê¥ó¥¯¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥Û¡¼¥ë⻘¿¹
2·î26Æü(ÌÚ)¡¡°¦ÃÎ¡¦Nitterra⽇ËÜÆÃ¼ìÆ«¶È»Ô⺠²ñ´Û ¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥Û¡¼¥ë
2·î27Æü(¶â)¡¡°¦ÃÎ¡¦Nitterra⽇ËÜÆÃ¼ìÆ«¶È»Ô⺠²ñ´Û ¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥Û¡¼¥ë
3·î06Æü(¶â)¡¡ÀÅ²¬¡¦¥¢¥¯¥È¥·¥Æ¥£ÉÍ¾¾ ⼤¥Û¡¼¥ë
3·î11Æü(¿å)¡¡Åìµþ¡¦Åìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼
3·î12Æü(ÌÚ)¡¡Åìµþ¡¦Åìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼
3·î15Æü(Æü)¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚ⽂²½·Ý½Ñ·à¾ì hitaru
3·î16Æü(·î)¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚ⽂²½·Ý½Ñ·à¾ì hitaru
3·î25Æü(¿å)¡¡Ê¡²¬¡¦Ê¡²¬¥µ¥ó¥Ñ¥ì¥¹
3·î26Æü(ÌÚ)¡¡Ê¡²¬¡¦Ê¡²¬¥µ¥ó¥Ñ¥ì¥¹
3·î30Æü(·î)¡¡Âçºå¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Û¡¼¥ë
3·î31Æü(²Ð)¡¡Âçºå¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Û¡¼¥ë
4·î04Æü(ÅÚ)¡¡²Æì¡¦²Æì¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼·à¾ì
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
¡ÚOKKAKEÀè¹Ô¡Û
¼õÉÕ´ü´Ö¡§9/04(ÌÚ)21:30¡Á9/15(·î)23:59
¼õÉÕURL¡§https://fc.macaroniempitsu.com
¡¡
¢£¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É ¡ß ¥Þ¥«¥í¥Ë¤¨¤ó¤Ô¤Ä ¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§
¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¡õ¥á¥¸¥ã¡¼3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øphysical mind¡Ù¥ê¥ê¡¼¥¹¤òµÇ°¤·¤¿¡Ö¥Þ¥«¥í¥Ë¤¨¤ó¤Ô¤Ä ¡ß TOWER RECORDS ¡È¥Þ¥«¥í¥Ë¤¨¤ó¤Ô¤Ä 10th Anniversary CAFE¡É¡×¤¬½ÂÃ«¡¦Ì¾¸Å²°¡¦ÇßÅÄ¡¦Ê¡²¬¤Ë¤Æ³«ºÅ
¡ TOWER RECORDS CAFE ½ÂÃ«Å¹
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î4Æü(ÌÚ)¡Á12·î21Æü(Æü)
¢ TOWER RECORDS CAFE Ì¾¸Å²°±É¥¹¥«¥¤¥ëÅ¹
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î2Æü(²Ð)¡Á12·î14Æü(Æü)
£ TOWER RECORDS CAFE ÇßÅÄNUÃã²°Ä®Å¹
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î4Æü(ÌÚ)¡Á12·î21Æü(Æü)
¤ TOWER RECORDS CAFE Ê¡²¬Å¹
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î2Æü(²Ð)¡Á12·î14Æü(Æü)
¾ÜºÙ¡§https://tower.jp/article/news/2025/09/04/c101
¡¡
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡¥Þ¥«¥í¥Ë¤¨¤ó¤Ô¤Ä ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡¥Þ¥«¥í¥Ë¤¨¤ó¤Ô¤Ä ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡¥Þ¥«¥í¥Ë¤¨¤ó¤Ô¤Ä ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡¥Þ¥«¥í¥Ë¤¨¤ó¤Ô¤Ä ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëLINE