マイケル・キートン監督・主演『殺し屋のプロット』12.5公開！ LAネオ・ノワールの新傑作にアル・パチーノ参戦
マイケル・キートンが監督・主演・製作の三役を担い、アル・パチーノが共演する映画『KNOX GOES AWAY』（原題）が、邦題を『殺し屋のプロット』として12月5日より全国公開されることが決まった。併せて、場面写真とメイキング写真各1点が解禁となった。
【写真】マイケル・キートン＆アル・パチーノの貴重メイキングカットも公開！
本作は、記憶を失いつつある殺し屋の主人公が、息子のために“人生最後の完全犯罪”に挑むLAネオ・ノワール。
主人公は、2つの博士号を取得し、元陸軍偵察部隊の将校という異色の経歴を持つ“完璧な殺し屋”ジョン・ノックス。ある日突然、急速に記憶を失う病により、数週間のうちにすべてを忘れてしまうという残酷な宣告を受けた彼は、殺し屋としての家業に終止符を打つ決意を固める。しかしそんな矢先、長年絶縁していた息子マイルズが現れ、殺人の罪を隠してほしいと涙ながらに懇願する。刻一刻と記憶が消えていくなか、ノックスは息子のために“人生最後の完全犯罪”に挑む─。
主人公ノックスを演じるのはマイケル・キートン。『バットマン』で一躍スターダムに躍り出て以降、多彩な役柄で存在感を放ち続けきたハリウッド・スターだ。そんな彼が満を持して監督・主演・製作の三役を一手に引き受けた本作は、まさに半世紀に及ぶマイケル・キートンのキャリアの集大成とも言える作品だ。
アル・パチーノはノックスの盟友ゼイヴィア役を演じ、物語の重厚な世界観を支える。意外にもキートンとは初共演となるパチーノ。ふたりのレジェンド俳優が一堂に会する瞬間も本作の大きな見どころのひとつだ。
さらに、ノックスの元妻ルビー役には、アカデミー賞受賞俳優マーシャ・ゲイ・ハーデン。息子マイルズ役には、『X‐MEN』シリーズや、2026年公開予定のMCU（マーベル・シネマティック・ユニバース）シリーズ最新作『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』での再演で注目を浴びているジェームズ・マースデン。さらに、ノックスと密会を重ねていたコールガール・アニー役をヨアンナ・クーリクが演じる。とりわけ、DCとマーベルというアメコミ界の2大ユニバースでヒーロー映画を彩ってきたキートンとマースデンの共演は、映画ファンにとって必見のポイントだ。
映画『殺し屋のプロット』は、12月5日より全国公開。
