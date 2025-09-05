スズキが「“新”8人乗りミニバン」を発表！ 全長4.7m切りの「ちょうどいいサイズ」×上質「グレー内装」を採用！ 323万円スタートの中級ミニバン「新ランディ」どこが変わった？

安全装備がさらに充実！

スズキは、「ランディ」の一部仕様変更を実施しました。

ランディは8人もしくは7人乗り・3列シートのミドルクラスミニバンです。

【画像】超カッコいい！ これがスズキが3列シートミニバン「ランディ」です！ 画像で見る（30枚以上）

どのような改良がおこなわれたのでしょうか。

精悍マスクも凛々しい！ スズキの最新「3列シートミニバン」とは!?

ランディは、初代が2007年に誕生しました。

当初は日産から「セレナ」のOEM供給を受けて販売していましたが、2022年7月にフルモデルチェンジした4代目からは、供給元をスズキが資本提携するトヨタへ変更しています。

ベースとなるのは、2022年1月にフルモデルチェンジを実施した4代目「ノア」です。

骨格部となるプラットフォームを最新型のTNGA「GA-Cプラットフォーム」に刷新。パッケージングを見直し室内空間の広さや使い勝手をさらに向上させ、走行性能も大幅に高めています。

また先進運転支援機能についても、最新の「トヨタセーフティセンス」などを他モデルに先駆けいち早く搭載しました。

パワーユニットは、2リッターガソリン車と1.8リッターエンジンとモーターを組み合わせたハイブリッド車（HEV）の2タイプ。

駆動方式はそれぞれ、FFと4WD（HEVはE-Four）を用意します。

ボディサイズは、全長4695mm×全幅1730mm×全高1845-1875mm。車幅の関係で、ランディとしては初の3ナンバー仕様となります。

ベース車のノアには、標準ボディに加え、メッキグリルなどで押し出し感や華やかさを増したエアロモデルも設定されますが、ランディは標準ボディのみの設定です。

装備面においては、ノアではオプションとなる快適・便利装備のパッケージがランディでは標準装着されるいっぽう、ノアでは「ディスプレイオーディオ」が標準装着されるのに対し、ランディはオーディオレス仕様が標準となるなど、細かな仕様の違いが存在します。

そんななか、トヨタは2025年9月3日にノアの一部改良を実施しました。

装備面やボディカラーの変更を実施したほか、グレードラインナップの整理もおこなっており、標準ボディの上級グレードを廃止しています。

そして今回、スズキもベース車にあわせた仕様変更を実施しました。

まず、安全面での装備充実が図られました。

新たに、隣接する車線の後続車両などを検知・警告する「ブラインドスポットモニター（BSM）」や、後方からの自転車を含む接近車両などを検知し、ブザーやインジケーターによる警告やドアオープンの自動制御などをおこなう「安心降車アシスト（ドアオープン制御付）」が装備されました。

さらに、アクセルの踏みまちがいで起こる衝突を緩和する「パーキングサポートブレーキ」の検知範囲が、これまでの「前後方静止物」に加え、「周囲静止物」を追加しています。

内装では、シート表皮をブラックからグレーに変更する改良も図られています。

また外装では、バックドアに備わるハイブリッドエンブレムを変更したほか、ボディカラーの見直しも実施されています。

具体的には、白系のボディ色「ホワイトパールクリスタルシャイン」が、新たに「プラチナホワイトパールパールマイカ」へ変更されました。

加えて、これまで設定されていた「スパークリングブラックパール クリスタルシャイン」と「スティールブロンドメタリック」が廃止されています。

したがって新たなカラーラインナップは、プラチナホワイトパールパールマイカ（特別色）と「メタルストリームメタリック」「アティチュードブラックマイカ」の全3色となります。

いっぽうグレード展開に変更はありません。

実は装備面で比較すると、ランディはもともとノアの上級グレードに近い仕様となっていました。

今回ベース車では廃止されましたが、スズキ版ではそのまま残った格好となります。

一部仕様変更が行われた新ランディの車両価格（消費税込み）は、「G」（8人乗り）が323万1800円から344万7400円。「G HYBRID」（7人乗り）が357万6100円から381万7000円です。2025年9月より順次出荷される予定です。