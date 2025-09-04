GACKT怒り「力を貸してほしい」…「卑劣な行為」に呼びかけ 後輩がヴィンテージ機材など盗まれ、写真公開
アーティストのGACKT（52）が4日、自身のXを更新し、「卑劣な行為」に対して呼びかけを行った。
【写真】GACKT「卑劣な行為」に怒り 後輩バンドマンが盗まれた貴重な機材
櫻井有紀が自身のXで3日に「拡散ご協力お願い申し上げます」と投稿。「9月1日・0:20〜0:50頃の山手線車中にて、仲間のギタリスト・夢時（ゆめじ）氏の機材が盗難に遭いました」と代理で伝えた。
さらに「今ではお金を払っても買えない年代ヴィンテージものや、夢時氏にとってかけがえのない大切な思い入れのある機材ばかりです」と写真とともに説明。「大切な仲間の大切な宝物たちの回収にどうかお力添えを宜しくお願い申し上げます」と呼びかけた。
GACKTはこれを踏まえ「後輩のバンドマンの機材が山手線で盗まれた。卑劣な行為としか言いようがない。ミュージシャンにとって機材は生命線。サムライにとって刀を奪われるようなもの。これはミュージシャンの魂を奪う行為。絶対に許せない」と怒り。
そして「情報を持っている人は届けて欲しい。仲間の魂を取り戻すために、力を貸してほしい」とつづった。
【写真】GACKT「卑劣な行為」に怒り 後輩バンドマンが盗まれた貴重な機材
櫻井有紀が自身のXで3日に「拡散ご協力お願い申し上げます」と投稿。「9月1日・0:20〜0:50頃の山手線車中にて、仲間のギタリスト・夢時（ゆめじ）氏の機材が盗難に遭いました」と代理で伝えた。
さらに「今ではお金を払っても買えない年代ヴィンテージものや、夢時氏にとってかけがえのない大切な思い入れのある機材ばかりです」と写真とともに説明。「大切な仲間の大切な宝物たちの回収にどうかお力添えを宜しくお願い申し上げます」と呼びかけた。
GACKTはこれを踏まえ「後輩のバンドマンの機材が山手線で盗まれた。卑劣な行為としか言いようがない。ミュージシャンにとって機材は生命線。サムライにとって刀を奪われるようなもの。これはミュージシャンの魂を奪う行為。絶対に許せない」と怒り。
そして「情報を持っている人は届けて欲しい。仲間の魂を取り戻すために、力を貸してほしい」とつづった。