「それ可愛いね♡」→ なんと【3COINS】で全部330円！ 大人に似合う「おしゃれリング」

「そのリング可愛い！」と褒められたら、ついプチプラ自慢してしまいそうな【3COINS（スリーコインズ）】のアクセサリー。330円とは思えないクオリティで、大人の手元に馴染みそうなデザインのものが豊富にラインナップされています。今回は、オンオフ問わずに活躍しそうな「おしゃれリング」をピックアップ。コーデがなんだかシンプルで映えない……そんなときにも頼れそう。お手頃価格で今っぽい抜け感をプラスできそうなので、ぜひゲットして。

上品なボリューム感が魅力の編み込み風デザイン

【3COINS】「メタルアミリング」\330（税込）

シルバー調のメタリックな輝き、編み込み風の立体的なモチーフが印象的なリング。コーデを選ばずに使えそうなデザインで、オンからオフまで頼れる相棒アクセとなりそう。シンプルな装いに加えるだけで、手元にモード感と華やかさを演出してくれそうです。大人女性の着こなしにもフィットしそうな、上品なボリューム感も嬉しいポイントです。

ちゅるんモチーフでひとクセ加えて

【3COINS】「モチーフメタルリング」\330（税込）

艶やかなメタル調のベースに、ちゅるんとしたモチーフが組み合わされた、おしゃれリング。シンプルながらもほどよく存在感があり、手元に上品なアクセントをプラス。光沢感のあるゴールドカラーは、大人の肌をパッと明るく演出してくれそう。トレンド感もありつつ主張は強すぎないので、通勤のキレイめスタイルから休日のカジュアルコーデまで幅広くマッチしそうです。

エッジの効いた手元を叶える太めリング

【3COINS】「モチーフ付メタルリング」\165（税込・セール価格）

メタリックカラーで太めのフォルムが、つややかな輝きで大人っぽく、手元でしっかり存在感を放ちそう。リングの表面は叩いたようなニュアンスのある仕上がりで表情豊か。さらに周囲をぐるりと囲むようにあしらわれた同色のモチーフが、さりげない煌めきをプラス。Tシャツ × ジーンズのカジュアルコーデも、プラスワンで一気にエッジィに仕上げてくれそうです。

柔らかな曲線で女性らしさを底上げ

【3COINS】「ナミメタルリング」\330（税込）

「それどこの？」と聞かれそうな大人可愛いリングを発見。波を思わせるフォルムが特徴で、ほどよいカジュアル感を演出してくれそうです。つるんとしたメタリックな輝きに、柔らかい曲線がプラスされることで、女性らしさを引き立ててくれそうなデザイン。無骨に見えがちなメタルリングに動きを与え、どの角度から見ても遊び心を感じられそう。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：小沢 鳴子