ロッキーズがジャイアンツに敗れてシーズン100敗目

【MLB】ジャイアンツ 7ー4 ロッキーズ（日本時間3日・デンバー）

不名誉な記録となった。ナ・リーグ西地区最下位のロッキーズは2日（日本時間3日）、本拠地でのジャイアンツ戦に4-7で敗れ、シーズン100敗（39勝）を喫した。30球団最速での“大台”にファンからも怒りのコメントが相次いでいる。

ロッキーズは8月上旬に8連敗を喫したが、15日（同16日）から4連勝をマーク。その最後は地区首位のドジャースとの4連戦初戦で、このカードも2勝2敗と健闘した。ただ、この4連戦のラストから4連敗。1勝挟んで再び4連敗など、とにかく白星が続かない。

この日のジャイアンツ戦も序盤から失点を重ねて敗戦。ついに100敗に達してしまい、借金は「61」にも膨れ上がっている。ドジャースには絶望の39.5ゲーム差だ。

メジャー30球団で唯一の100敗。SNS上には「40勝する前に100敗到達か」「100敗きたーっ」「100敗目を迎えてしまった……」「またしても100敗おめでとう」「なかなかの快挙だぞ」「球団を売却せよ」「お前らどうしようもないくらい最悪だぞ」と辛辣なコメントが並んでいる。（Full-Count編集部）