【MLB】パイレーツ 9ー7 ドジャース（日本時間3日・ピッツバーグ）

もうひと伸びで“47号”となった打球に、ファンは固唾を飲んでいた。ドジャースの大谷翔平投手は2日（日本時間3日）、敵地でのパイレーツ戦に「1番・指名打者」で出場。46号ソロを含む3本の長打を放ったが、チームは7-9で敗れた。

9回無死一塁の第5打席では、サンタナの3球目を中堅フェンスに直撃する二塁打を放った。本拠地なら本塁打となる痛烈な打球にファンは騒然。MLBのデータ解析システム「スタットキャスト」によると、飛距離は395フィート（約120メートル）でメジャー30球場中10球場で本塁打になっていた当たりだった。

この打球を目撃したファンはSNSなどで「もう少しでホームランの惜しいツーベース」「あー！惜しい！」「大谷さんあともうちょいやった」「うわー大谷惜しい！」などの声を上げて“幻弾”を悔やんでいた。

さらには「惜しいーー！」「ぎゃあああああああああああ」「エグイっす」「入ったかと思った」など、スタンドまであと少しの打球に唇を噛み締めるファンも見られた。（Full-Count編集部）