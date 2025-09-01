¡ÖËÉºÒ¤ÎÆü¡×¿ÍÌ¿µß½õ¤äÊª»ñÍ¢Á÷¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¶ÛµÞ¸òÄÌµ¬À©·±Îý¡¡ÂçÊ¬»Ô
9·î1Æü¤Ï¡ÖËÉºÒ¤ÎÆü¡×¤Ç¤¹¡£ÂçÊ¬»Ô¤Ç¤Ï¡¢ºÒ³²»þ¤Ëµß½õ¤ä»Ù±ç¤Ë¸þ¤«¤¦¶ÛµÞ¼ÖÎ¾¤ÎÄÌ¹Ô¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¸òÄÌµ¬À©·±Îý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÖËÉºÒ¤ÎÆü¡×¿ÍÌ¿µß½õ¤äÊª»ñÍ¢Á÷¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¶ÛµÞ¸òÄÌµ¬À©·±Îý¡¡ÂçÊ¬»Ô
Âçµ¬ÌÏ¤ÊºÒ³²¤¬È¯À¸¤·¤¿ºÝ¡¢¿ÍÌ¿µß½õ¤äÊª»ñÍ¢Á÷¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¶ÛµÞ¼ÖÎ¾¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤¿¤á¸©¤Ï¡¢¹°èËÉºÒµòÅÀ¤È¤Ê¤ë¥¯¥é¥µ¥¹¥Éー¥àÂçÊ¬¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÆ»Ï©¤Î°ìÉô¤ò¶ÛµÞ¸òÄÌÏ©¤Ë»ØÄê¤·¤Æ°ìÈÌ¼ÖÎ¾¤ÎÄÌ¹Ô¤òÀ©¸Â¤·¤Þ¤¹¡£
1Æü¤Î·±Îý¤Ë¤Ï¸©·Ù¤È¹ñ¤Ê¤É¤Î5µ¡´Ø¤«¤é20¿Í¤¬»²²Ã¡£¸©Æ»¤Î¤ª¤è¤½300¥áー¥È¥ë¤Î¶è´Ö¤òÊÒÂ¦ÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ë¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸©·Ù¤Ï¥Í¥¯¥¹¥³À¾ÆüËÜ¤Ê¤É¤Î¼ÖÎ¾5Âæ¤ËÄÌ¹Ô¤òµö²Ä¤¹¤ëÉ¸¾Ï¤ò¸òÉÕ¡£¤³¤Î¤¢¤È¡¢Ï©¾å¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¸¡Ìä½ê¤Ç·Ù»¡´±¤¬¶ÛµÞ¼ÖÎ¾¤ÎÉ¸¾Ï¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¸©·ÙËÜÉô¸òÄÌµ¬À©²Ý¡¦ÌÚÂ¼ÍÎ»°¼¡ÀÊ¡Ë¡Ö¸©Ì±¤Î³§ÍÍ¤Ë¤â¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿Âçµ¬ÌÏºÒ³²¤¬È¯À¸¤·¤¿»þ¤Ë¤Ï¶ÛµÞ¸òÄÌÏ©¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¸©Æâ¤Ç¤ÏºÒ³²»þ¤Î¶ÛµÞ¸òÄÌÏ©¤È¤·¤Æ·±Îý¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¸©Æ»21¹æ¤Î¤Û¤«¡¢ÂçÊ¬Æ»¤äÅì¶å½£Æ»¡¢ÂçÊ¬¶õ¹ÁÆ»Ï©¤Ê¤É¤¬»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£