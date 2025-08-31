¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥å¡¼¥¹ > MLB¡¦³¤³°¥Ë¥å¡¼¥¹ > ¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤¬¤¢¤¨¤ÆÁª¤ó¤À1µå¡¡·ë²Ì¤Ï3¥é¥óÈïÃÆ¤â¡Ä¡Ö¼ºÅê¤Ã¤Æ¸À¤¤¡Ä ¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤¬¤¢¤¨¤ÆÁª¤ó¤À1µå¡¡·ë²Ì¤Ï3¥é¥óÈïÃÆ¤â¡Ä¡Ö¼ºÅê¤Ã¤Æ¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ú¥Þ¥¤¡¦¥á¥¸¥ã¡¼¡¦¥Î¡¼¥È¡Û ¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤¬¤¢¤¨¤ÆÁª¤ó¤À1µå¡¡·ë²Ì¤Ï3¥é¥óÈïÃÆ¤â¡Ä¡Ö¼ºÅê¤Ã¤Æ¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ú¥Þ¥¤¡¦¥á¥¸¥ã¡¼¡¦¥Î¡¼¥È¡Û 2025Ç¯8·î31Æü 9»þ0Ê¬ ¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ¡ÊÌÚºê±ÑÉ× / Hideo Kizaki¡Ë ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È ¡ÖÃ¯¤Ê¤ó¥³¥¤¥Ä¡©¡×¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤¬¡È¥á¥¸¥ã¡¼ºÇ¶¯¡É¥È¥é¥¦¥È¤È¤Î½éÂÐÀï»þ¤ò¸ì¤ë ¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤¬¡ÖÊ¿À®ºÇ¶¯¤ÎÅê¼ê¡×¤Ëµó¤²¤¿7Åê¼ê¤È¤Ï¡© ¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¡¢¡È¿·µå¡É¤Ï1½µ´Ö¤Ç½¬ÆÀ¡¡¼é¸î¿À¤â´ÆÆÄ¤â¶ÃØ³¡Ö¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡×