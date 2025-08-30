父親リストから復帰したスネル

【MLB】Dバックス 3ー0 ドジャース（日本時間30日・ロサンゼルス）

ドジャースのブレイク・スネル投手は29日（日本時間30日）、本拠地でのダイヤモンドバックス戦に先発。5回1/3を投げて3失点で3敗目を喫した。平均球速は93.7マイル（約150.7キロ）と、シーズン平均より1.7マイル（約2.7キロ）低下していたが、指揮官は「彼はこの1週間色々あった」と左腕をかばった。

3回までは無安打に抑え込んだが、4回にはグリエルJr.にフォーシームを右前打、アレクサンダーに同じくフォーシームをスタンドに運ばれた。

スネルは23日（同24日）に「父親リスト」入り。前日22日（同23日）のパドレス戦では7回2失点の投球も負け投手に。先発投手は試合後に取材に応じるのが一般的だが、試合後のロッカーにスネルの姿はなく、降板後に出産が近づく妻のもとへ向かっていた。

新たな家族も増えた中で、臨んだマウンド。試合後、球速低下を指摘された左腕は「そうだね、忙しい1週間を過ごしていたし、色々なことが起きている。自分でも（球速低下は）わかっていたよ。（球速は）戻ってくるだろうし、不安はゼロだね」と調整不足であったと説明した。

また、ロバーツ監督は「ブレイクは問題なかった。赤ん坊も生まれて、投球スケジュールや睡眠スケジュールを再調整したりとか、そういうことがあった、彼にとって普通ではない1週間だった」と左腕をかばい、次戦の投球に期待した。（Full-Count編集部）