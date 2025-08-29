「2番・指名打者」で先発出場

【MLB】フィリーズ ー ブレーブス（日本時間29日・フィラデルフィア）

フィリーズのカイル・シュワーバー外野手が28日（日本時間29日）、本拠地で行われたブレーブス戦に「2番・指名打者」で先発出場。初回の第1打席で46号を放った。ドジャース・大谷翔平投手を抜き、ナ・リーグ単独トップに浮上。自身2度目のタイトルに向け、アーチを量産している。

本拠地興奮の一発が生まれた。第1打席、カウント2-1からカル・クォントリル投手の4球目カーブをうまく拾った。右翼席に突き刺さる一発は、打球速度111.7マイル（約179.7キロ）、450フィート（約137.1メートル）、角度25度でスタンドインした。

20日（同21日）マリナーズ戦以来、7試合ぶりの本塁打。6試合連続ノーヒットと苦戦していたが“スランプ”を払拭する久しぶりの一打に、シチズンズバンク・パークが揺れた。

シュワーバーは2022年に46本塁打で初タイトルを獲得した。自己最多は翌2023年の47発で、9月を前に早くも自己記録に1本差に迫っている。今季は大谷との熾烈な本塁打王争いを演じている。大谷はエンゼルス時代の2023年から2年連続で本塁打王を獲得しているが、32歳のバットが止めるのか注目が集まる。（Full-Count編集部）