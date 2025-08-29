¡ÖÉé¤±¤Æµã¤¯»Ò¡×¤¬Â¨Î©¤ÁÄ¾¤ì¤ë¡©¡¡¡È¾®³ØÀ¸¤Î¹Ã»Ò±à¡É¤Ç½é¼Â»Ü¡ÄÂç¿Í¤ÎÈ¯¸ÀNG¤Î»î¹ç¸å¸òÎ®
Á´ÆüËÜ³ØÆ¸Æð¼°ÌîµåÂç²ñ¤Ç¡Ö¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Þ¥Ã¥Á¥Õ¥¡¥ó¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤òÆ³Æþ
¡¡Ìîµå³¦¤Î¿·¤¿¤Ê¾ï¼±¤È¤Ê¤ë¤«¡½¡½¡£8·î11¡Á18Æü¤Ë¿·³ã¸©¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡È¾®³ØÀ¸¤Î¹Ã»Ò±à¡É¡Ö¹â±ßµÜ»òÇÕ¡¡Âè45²óÁ´ÆüËÜ³ØÆ¸Æð¼°ÌîµåÂç²ñ¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡×¤Ç¤Ï½à¡¹·è¾¡°Ê¹ß¡¢»î¹ç¸å¤ËÎ¾¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼êÆ±»Î¤ÇÀï¤¤¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¸òÎ®¤¹¤ë¡Ö¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Þ¥Ã¥Á¥Õ¥¡¥ó¥¯¥·¥ç¥ó¡×¡Ê°Ê²¼¡¢AMF¡Ë¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤Î¾úÀ®¤È»Ò¤É¤â¤Î¼«¼çÀ¤Î°éÀ®¤¬ÌÜÅª¤Ç¡¢º£Âç²ñ¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤Î»î¤ß¡£Á´ÆüËÜÆð¼°ÌîµåÏ¢ÌÁ¡Ê°Ê²¼¡¢Á´ÆðÏ¢¡Ë¤ÎÀ¶ÌîÍ´¤µ¤ó¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Î´¶ÁÛ¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡AMF¤Ï¸µ¡¹¥é¥°¥Ó¡¼¤Ëº¬ÉÕ¤¤¤¿»î¹ç¸å¤Î¸òÎ®Ê¸²½¡£Á´ÆðÏ¢¤Ç¤Ï2023Ç¯¤«¤é¾®³ØÀ¸½÷»Ò¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¡ÖNPB¥¬¡¼¥ë¥º¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡×¤ÇÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»î¹ç¸å¤ËJSPO¡ÊÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶¨²ñ¡Ë¸øÇ§¥³¡¼¥Á3¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä»ØÆ³¼Ô¤¬¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¡¼¥¿¡¼¡Ê¿Ê¹ÔÌò¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¼ç»ÝÀâÌÀ¤ò¹Ô¤¤¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤¬5¡Á8¿ÍÄøÅÙ¤Î¾®¥°¥ë¡¼¥×¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¥È¡¼¥¯¤ò¼Â»Ü¡£Ìó20Ê¬´Ö¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤Î´ÆÆÄ¡¦¥³¡¼¥Á¤Ï°ìÀÚÈ¯¸À¤»¤º¤ËÁª¼ê¤¿¤Á¤À¤±¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢ºÇ¸å¤Ë¤½¤ÎÆâÍÆ¤òÁ´ÂÎ¤ÎÁ°¤ÇÈ¯É½¤¹¤ëÎ®¤ì¤À¡£
¡ÖÉé¤±¤Æµã¤¤¤Æ¤¤¤ë»Ò¤â¡¢AMF¤ò¤ä¤ëÃæ¤Çµ¤»ý¤Á¤¬À°Íý¤µ¤ì¡¢½ª¤ï¤ëº¢¤Ë¤Ïµã¤»ß¤ó¤ÇÁê¼ê¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ²ñ¾ì¤ò½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£AMF¤Ç¿´¤ÎÀ°Íý¤¬¤Ä¤¤¤¿¤¢¤È¤Ë³Æ¥Á¡¼¥à¤Ç¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤¨¤Ð¡¢¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÁ°¸þ¤¤Ê¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤ÇÎÉ¤¤¸ú²Ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡À¶Ìî¤µ¤ó¤Ï¤½¤¦¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï½é¤á¤ÆAMF¤Ë»²²Ã¤¹¤ëºÝ¡¢ºÇ½é¤ÏÇÔÀï¤Î¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò°ú¤¤º¤Ã¤Æµã¤¤¤¿¤ê¡¢¸ÍÏÇ¤¤¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¡¼¥¿¡¼¤ËÂ¥¤µ¤ì¤ÆÏÃ¤·»Ï¤á¤ë¤È½ù¡¹¤ËÂÇ¤Á²ò¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ß¤¤¤Î¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡×¤ä»î¹ç¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹¤Û¤«¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¾Êª¤äÊý¸À¤ò¶µ¤¨¹ç¤¦¤Ê¤É¤·¤Æ»¨ÃÌ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¾ìÌÌ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£¤¢¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¡¢¡ÖºÝ¤É¤¤¥³¡¼¥¹¤ËÅê¤²¤Æ¤âÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÁê¼êÂÇ¼Ô¤ò¾Î¤¨¤¿ÀèÈ¯Åê¼ê¤Ë¡¢Áê¼ê¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤¬¡Ö²¿¤ò¿©¤Ù¤¿¤é¿ÈÄ¹¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈµÕ¼ÁÌä¡£¡ÖµíÆý¤È¥Ñ¥ó¤È¤´¤Ï¤ó¡×¤ÈÅú¤¨¡¢»ëÀþ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡À¶Ìî¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ³ÆþÁ°¤ÏÁ´ÆðÏ¢Æâ¤Ç¡Ö¡Ê¼Â»Ü¤Ï¡ËÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¡Ö¾¡¤ÁÉé¤±¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¸òÎ®¤¹¤ëÊ¸²½¤â³µÇ°¤â¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢Æ³Æþ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ê¤â¤Î¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿·üÇ°¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º£Âç²ñ¤ÏÃË»ÒÁª¼ê¤¬Â¿¤¯¤òÀê¤á¤ë¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¾®³ØÀ¸Ç¯Âå¤Ï½÷»Ò¤è¤êÃË»Ò¤ÎÊý¤¬Àº¿ÀÇ¯Îð¤¬Äã¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¡£À¶Ìî¤µ¤ó¤Ï¡ÖÃË»Ò¤Ï»î¹ç¸å¤ËÉé¤±¤Æµã¤¤¸¤ã¤¯¤ëÁª¼ê¤âÂ¿¤¤¤·¡¢¾¡¤Á¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡Ê¸òÎ®¤Ï¡ËÉ¬Í×¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Î»ØÆ³¼Ô¤â¤¤¤ë¡£Áª¼êÆ±»Î¤ÎÃç´Ö°Õ¼±¤â½÷»Ò¤ÎÊý¤¬¶¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢1¤Ä¤ÎÄ©Àï¤È¤·¤ÆÆ³Æþ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¡£·ë²ÌÅª¤ËÁª¼ê¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Ê¹¤«¤ì¡¢»ØÆ³¼Ô¤«¤é¤â¹¥É¾¤òÆÀ¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢À¶Ìî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¤â¶¨ÎÏÅª¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢É¾²Á¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤È°ÂÅÈ¤·¤¿¡£
¡¡Á´ÆðÏ¢¤ÏÍèÇ¯°Ê¹ß¤â¼Â»Ü¤¹¤ëÁÛÄê¤Ç¤¤¤ë¡£¸°¤ò°®¤ë¤Î¤Ï¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Î¿ÍÁª¡£À¶Ìî¤µ¤ó¤Ï¡ÖÏÃ¼Ô¤ÎÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆâÍÆ¤Î½¼¼ÂÅÙ¤ÏÊÑ¤ï¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£º£Âç²ñ¤Ï¿·³ã¸©Æâ¤«¤é»ØÆ³¼Ô¤ò½¸¤á¤¿¤¬¡¢°¦É²¸©³«ºÅ¤ÎÍèÇ¯¤Ï°¦É²¸©¤È¤½¤ÎÎÙ¸©¤Ê¤É¼þÊÕÃÏ°è¤ÇÃµ¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö»î¹ç¸å¤Ë¼«Á³¤ÈÎØ¤¬¤Ç¤¤ÆÏÃ¤·»Ï¤á¤ëÎ®¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÍýÁÛ¡£º£Âç²ñÃæ¡¢Éé¤±¤¿¸å¤ËÂÐÀï¥Á¡¼¥à¤Î¤È¤³¤í¤Ø1¿Í¤Ç¡Øº£Æü¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Áª¼ê¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢AMF¤òÄÌ¤¸¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤¬1¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯°é¤Ã¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ¶Ìî¤µ¤ó¡£»Ò¤É¤â¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤Ï¡¢Âç¿Í¤Î»î¹Ôºø¸í¤È¶¦¤Ë¾úÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÊÀîÏ²¹¯ÂÀÏº / Kotaro Kawanami¡Ë