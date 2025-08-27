テレビプロデューサー佐久間宣行氏（49）が26日深夜放送のテレビ東京「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（火曜深夜1・30）にゲスト出演。お笑いコンビ「ハライチ」澤部佑（39）のバラエティー番組での対応能力を称賛する場面があった。

この日のゲストは「ハライチ」岩井勇気。MCのタレント・伊集院光はバラエティー番組「ぽかぽか」でMCを務める岩井について「でもゲストも割と大御所も来る番組で、それ普通のMC言わないだろうというようなことを言うよね。俺凄いドキドキするんだよ」と発言。

「普通そうすると相方が何とかバランス取るじゃんか。相方もそんな岩井が好きだよね」と続けると、岩井は照れながら「それ伊集院さん言ってる時ありますよね」とにこやかに応じた。

佐久間氏は「あのね、澤部が本当に岩井を止めてる時なんてないですよ」と明言。「行け行け！と思いながら言ってるだけだから。あれは岩井が改良した、全てのテレビに対応できるサイボーグですからね」と表現した。

岩井は「本当にそうかもしれないですね」としみじみと話した。