日産R35型「GT-R」が生産終了…ただ、これは「永遠の別れ」ではない

進化し、チャレンジしてきたスポーツカー

2007年の登場から18年、約4万8000台が製造され、国内外にスポーツカーの歓びを伝えてきた日産R35型GT-R。その「最後の1台」が8月26日、日産自動車栃木工場（下野市）でラインオフし、生産終了を迎えた。

2001年10月に開催された第35回モーターショーのプレスカンファレンスにてコンセプトカーが発表され、その6年後に量産車がベールを脱いだ。V型6気筒3.8Lツインターボエンジンを搭載したピュア&スーパースポーツは、カーファンの熱狂を持って迎え入れられた。

GT-Rはその歴史の中で常に成長を遂げ、13年には「GT-R NISMO」においてニュルブルクリンク北コース量産車最速となる7分8秒679を記録。2016年には「ドリフト世界最速」のギネス世界記録304.96kmを達成するなど、世界GT-R、そして日産の名を轟かせるチャレンジを続けてきた。

栃木工場はGT-Rをはじめ、同車とともに日産のスポーツカーを代表するフェアレディZ、ニューフラッグシップのアリア、そして先日新型が発表されたリーフの製造拠点になっている。R35型「最後の一台」となったのはプレミアムエディションTスペック、ボディカラーはミッドナイトパープルだった。

日産の技術の結晶である「GT-R」の灯火は、ここで消えるのかーー。日産自動車CEOのイヴァン・エスピノーサ氏はメッセージを公開し、次のように述べた。

「GT-Rファンの皆さま、これはGT-Rとの永遠の別れではありません。GT-Rは、いつか再び皆さまのもとに戻ってくることを目指していますが、GT-Rの名前には高い期待が寄せられており、真に特別なクルマにのみ与えられるものです。R35はその基準をさらに高く引き上げました。したがって、皆さまには辛抱強くお待ちいただくことをお願いしたいと思います。現時点で正確な計画は確定していませんが、GT-Rは進化し、再び登場するでしょう」

日産のエンブレムを掲げた、運転する人はもちろん同乗者、そして見る人までワクワクさせるマシンがカムバックする日が待ち遠しい。

