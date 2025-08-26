これで8月4先発で3勝目となったシーハン

【MLB】ドジャース 7ー0 レッズ（日本時間26日・ロサンゼルス）

ドジャースは25日（日本時間26日）、本拠地でのレッズ戦に7-0で快勝した。先発した25歳のエメット・シーハン投手が7回無失点、自己最多タイ10三振を奪う快投で今季5勝目を挙げた。チームとしても完封勝利を手にし、デーブ・ロバーツ監督は「これ以上ないくらい満足している」と称えた。

シーハンは今季8度目の先発マウンドで、わずか被安打2本の好投を見せた。得意のスライダーが冴え、三振は10個を数えた。

今季はトミー・ジョン手術から復帰。7月は大谷降板後にロングリリーフも務め、8月に入ってからは先発ローテで投げている。ロバーツ監督は「彼のピッチングは、とにかく相手に立ち向かっていく姿勢もそうだし、球も本当に、本当に良かったね。7回まで投げきって、あれだけ三振も奪ってくれた」と目を細めた。

「初球でストライクを取り、スライダー、伸びのある速球、チェンジアップ。カーブも織り交ぜていた。ウィル（・スミス）も彼を本当によくリードしてくれたと思う。今夜は長いイニングを投げてもらう必要があった。彼が7回を投げきって、球数も100球近くまでいけたのは本当に良かった。彼にとっての成長だ。全体的に、これ以上ないくらい満足しているよ」

シーハン本人も「直近何週間かでずっと取り組んできたことがあって、最初の方はなかなか結果に繋がらなかったけど、ようやく形になり始めている感じかな」とうなずいた。（Full-Count編集部）