¡¡Îø°¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥é¥Ö¥¿¥¤¥à¥È¥é¥Ù¥ë¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÍÌ¾·ÝÇ½¿Í¤Î¼¡ÃË¤¬¡¢½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤Î¹ðÇò¤òÀ®Î©¤µ¤»¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÍÌ¾·ÝÇ½¿Í¤Î21ºÐ¥¤¥±¥á¥óÂ©»Ò¡Ê¹ðÇò¤¬À®Î©¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È½÷À¤â¡Ë
¡¡8·î25Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥é¥Ö¥¿¥¤¥à¥È¥é¥Ù¥ë¡Ù¤Ï¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎÌµ¤¤»þÂå¤ò4¿Í¤ÎÃË½÷¤¬ÂÎ¸³¤·¡¢ÉÔÊØ¤µ¤¬Îø¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤«¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ëÎø°¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¤¢¤ë¡£ÉñÂæ¤Ï³ùÁÒ¡£MC¤ÏÅÄÃæË¨¡¹¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë¤ÈÂí»³¤¢¤«¤Í¡ÊABEMA¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¡£¥¹¥Þ¥Û¤ÏË×¼ý¤µ¤ì¡¢Ï¢Íí¼êÃÊ¤Ï¸ø½°ÅÅÏÃ¡¢¼Ì¿¿¤Ï¥Õ¥£¥ë¥à¥«¥á¥é¡¢°ÜÆ°¤Ï»æ¤ÎÃÏ¿Þ¤ËÍê¤ë¤Ê¤É¡¢¸½Âå¤Î¼ã¼Ô¤Ë¤Ï¿·Á¯¤Ê¥ë¡¼¥ë¤¬Éß¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»²²ÃÃËÀ¤ÎÃíÌÜ³ô¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥µ¡¼¤Ç¤â¤¢¤êÅÏÊÕÈþÆàÂå¤Î¼¡ÃË¡¦¤Ê¤Å¤¡Ê21¡Ë¡£¤Ê¤Å¤¤Ï¹â¹»»þÂå¡¢¡Øº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ù¹á¹Á¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥ÉÊÔ¤Ë»²²Ã·Ð¸³¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤Å¤¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤Ê¤Ê¡Ê22¡Ë¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¥Ç¡¼¥È¤Ø¡£
¡¡¥Ç¡¼¥È¤Ï¡¢¼ÇÀ¸¤Ë¿²¤³¤í¤Ó¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤Ê¤É¡¢¤Þ¤ë¤ÇËÜÊª¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤Î¤è¤¦¤ÊÆó¿Í¤Î»Ñ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£Æó¿Í¤Ï½Ð²ñ¤¤¤«¤é¸ß¤¤¤Ë¹¥°õ¾Ý¤òÊú¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ê¤Ê¤Ï¤Ê¤Å¤¤Ë¡Ö¤·¤ã¤Ù¤ê¤ä¤¹¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤Ê¤Å¤¤â¤Þ¤¿¡Ö°ìÈÖÏÃ¤·¤ä¤¹¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¾ì½ê¤ò´ÑÍ÷¼Ö¤Ø¤È°Ü¤·¤¿2¿Í¡£¤Ê¤Å¤¤Ï¡¢¤Ê¤Ê¤ØÎ¨Ä¾¤Êµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ïº£°ìÈÖ¤Ê¤Ê¤Á¤ã¤ó¤Î¤³¤È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¤Ê¤Å¤¤¬¹ðÇò¤¹¤ë¤È¡¢¤Ê¤Ê¤Ï¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë¡£´ò¤·¤¤¡×¤È´î¤Ó¤òÉ½¸½¤·¡¢¤Ê¤Å¤¤â¡Ö¤Û¤ó¤È¤¦¤À¤è¡×¤È¿¿·õ¤Ê´ãº¹¤·¤Ç±þ¤¨¤¿¡£¤µ¤é¤ËÆó¿Í¤Ï¼ê¤ò·Ò¤®¡¢¸ß¤¤¤Ë¾È¤ì¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤Ê¤Ê¤Ï¡Ö³Ú¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Þ¤ÀÌÂ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤Þ¤À¿´¤¬ÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÀµÄ¾¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ï¹ðÇò¤ÎÃÊ³¬¤Ø¤È¿Ê¤ß¡¢ÃËÀ¿Ø¤ËÂÐ¤·¹ðÇò¾ì½ê¤Ø¸þ¤«¤¤¡¢µ¤»ý¤Á¤òÆÏ¤±¤¿¤¤½÷À¤Ë¸þ¤±¤ÆÎ±¼éÈÖÅÅÏÃ¤Ë»×¤¤¤ò»Ä¤¹¤è¤¦»Ø¼¨¤¬Æþ¤ë¡£¤Ê¤Å¤¤ÏÅÅÏÃ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¤Ê¤Ê¤ØÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¡¢¿¿·õ¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò»Ä¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢½÷À¿Ø¤ËÃËÀ¤¬»Ä¤·¤¿Î±¼éÈÖÅÅÏÃ¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¤½¤Î»×¤¤¤Ë±þ¤¨¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¹ðÇò¾ì½ê¤Ø¸þ¤«¤¦¤è¤¦»Ø¼¨¡£¤Ê¤Ê¤Ï¤Ê¤Å¤¤«¤é¤ÎÎ±¼éÈÖÅÅÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤Å¤¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¡Ö¤Ê¤Å¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÎ¹¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤Ê¤Ê¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤Æ¡£ËÍ¤Ï¤Ê¤Ê¤Á¤ã¤ó¤È¤â¤Ã¤È¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¡¢¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï¤Ê¤Ê¤Á¤ã¤ó¤Î¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£³¤¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
¡¡¤Ê¤Å¤¤¬³¤¤ÇÂÔ¤ÄÃæ¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¤Ê¤Ê¤Î»Ñ¤¬¸½¤ì¤¿¡£´ò¤·¤½¤¦¤Ê¤Ê¤Å¤¤ËÂÐ¤·¡¢¤Ê¤Ê¤Ï¤Ê¤Å¤¤Î¹ðÇò¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë·Á¤Ç¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ã¤ÈÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È±þ¤¸¡¢Æó¿Í¤Î¹ðÇò¤ÏÀ®Î©¤·¤¿¡£Æó¿Í¤Ï¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢³¤¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤¿¤Ê´Ø·¸¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò³Î¤«¤á¹ç¤Ã¤¿¡£