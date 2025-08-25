約255万円から！ 新「ハリアー」発表に大反響！ 「タフ感あってカッコイイ」「レンジローバーっぽい雰囲気」「ディーゼルターボいいね」の声も！ オフロード仕立てのタタ「ハリアー アドベンチャーX」インド仕様登場！

装備充実のオフロード仕立て反響集まる

タタ・モーターズは2025年8月5日、人気SUV「ハリアー」に新しいグレード「アドベンチャーX」を追加すると発表しました。

2019年の登場以来、ハリアーは堅牢な走りと都会的なデザインで注目を集めてきましたが、今回の新グレードはアウトドアや冒険を意識した仕上がりとなっており、従来のユーザー層に加えてアクティブ志向のドライバーへ強く訴求する内容となっています。

【画像】超カッコイイ！ これが新「ハリアー」です！（30枚以上）

また、その仕様に対してネット上では多くの反響が集まっています。

最新装備もり沢山！新たに登場した「アドベンチャーX」に反響集まる！

ハリアーという車名は鷹の一種「チュウヒ」に由来し、日本市場で馴染みのあるトヨタの「ハリアー」と同名ですが、タタのモデルはトヨタとは異なる独自の個性と存在感を確立しています。

全長4605mm×全幅1922mm×全高1718mm、ホイールベース2741mmというボディサイズは、都市部での扱いやすさとアウトドアでの迫力を両立。

ジャガー・ランドローバーと共同開発された「OMEGARC」アーキテクチャとR8プラットフォームを採用することで、走行性能と安全性を高い次元で融合させています。

今回追加された「アドベンチャーX」の最大の魅力は、冒険心を刺激するエクステリアと上質なインテリアにあります。

外観は直線的なLEDヘッドライトとテールランプを備えたモダンなデザインを採用し、フロントフェイスはどこかランドローバー「レンジローバー」シリーズを思わせる力強さを感じさせます。

足元には17インチのチタンフォージドアルミホイールを装着し、耐久性とスタイルを兼ね備えました。さらにフロントドアには“HARRIER”のロゴをあしらったマスコットを配置し、ブランドの誇りを強調しています。

インテリアは高級感と実用性を両立。ブラックのレザーレットシートにタンカラーのアクセントを施した組み合わせは、落ち着いた雰囲気と冒険心を両立させ、都会と自然の両方に映える空間を生み出しています。

さらに「ウルトラビューツインスクリーンシステム」により、インフォテインメントと運転情報を直感的に操作可能。

Apple CarPlayやAndroid Autoのワイヤレス接続に対応し、音声アシスタント機能も備えるなど、最新の利便性を追求しています。

装備面では、トレイルセンス自動ヘッドランプやアクアセンスワイパー、シティ・スポーツ・エコのドライブモード切り替えといった機能を搭載。

どのような路面状況でも最適な走行を支援します。

さらに、360度HDサラウンドビューカメラやオートホールド機能付きEPB、安全性を高める走行モード切替など、ドライバーをサポートする技術が充実しています。

特にエルゴラックスドライバーシートは、メモリー機能やウェルカム機能を備え、長時間のドライブでも疲れにくい設計となっています。

パワートレインは2リッターKRYOTECディーゼルエンジンを搭載し、最高出力170ps、最大トルク350Nmを発揮。

6速ATまたは6速MTを組み合わせ、前輪駆動方式で力強い走りを提供します。

燃費とパフォーマンスのバランスに優れ、日常の街乗りから週末のアウトドアまで幅広く対応できる仕様です。

ラインナップも刷新され、スマート、ピュアX、アドベンチャーX、アドベンチャーX＋、フィアレスX、フィアレスX＋の6種類が用意されました。

価格は149万9990ルピー（約255万円）から244万4000ルピー（約414万円）まで幅広く設定されており、アドベンチャーXは189万9000ルピー（約323万円）、アドベンチャーX＋は193万4000ルピー（約330万円）と競争力のある価格帯になっています。

※ ※ ※

そんな「ハリアー アドベンチャーX」に対して、ネット上ではすでに多くの反響が寄せられています。

あるユーザーは「デザイン性は高級SUVに引けを取らない、タフでカッコイイ」と外観を高く評価し、別のユーザーも「レンジローバーっぽい雰囲気があるのが好印象」とデザインの完成度に注目しています。

また、「アウトドア向けの装備が充実していて実用性が高そう」と実用性を重視する声や、「ディーゼルターボいいね、トヨタのハリアーにもあればいいのに」と、同名モデルとの比較を交えた意見も見られました。

さらに「国際市場でも人気が出そう」という期待の声や、「コスパ良い」と価格面での魅力を指摘する意見もあり、幅広い視点から高い関心を集めていることがうかがえます。