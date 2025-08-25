ベンチ脇の敵軍ファンの男性が試合中ずっと野次を発していた

【MLB】ドジャース 8-2 パドレス（日本時間25日・サンディエゴ）

満面の笑みだった。ドジャース・大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、敵地でのパドレス戦に「1番・指名打者」で出場し、第5打席で松井裕樹投手からナ・リーグトップタイとなる45号ソロを放った。試合中にある出来事でイライラしていたというデーブ・ロバーツ監督だったが、45号直後の大谷の行動に胸をスカッとさせていた。

宿敵とのレギュラーシーズン最後3連戦、最終ラウンド。敵地ペトコパークには多くの相手ファンが陣取り、ドジャースのベンチ脇にもパドレスのユニホームを着た男性が座っていた。

野次を飛ばしていたそうで、試合後にロバーツ監督は「とてもイライラした。試合中ずっと私の右耳に（野次が）入っていた」と明かした。迎えた9回に大谷がダメ押しとなる45号。ホームイン後、大谷は興奮気味にその男性とハイタッチを交わすと、男性はバツが悪そうに下を向いた。

大谷が“お見舞い”した行動に、ロバーツ監督も気分が晴れたのか、満面の笑みでその様子を見守っていた。「ショウヘイが彼からハイタッチを引き出したのはグッドだった！」「グレートだった！ 楽しかったよ！ ショウヘイの性格が見られてよかったよ！」と嬉しそうに振り返っていた。

大谷を出迎えるロバーツ監督の表情に、SNSでは「めっちゃ嬉しそう」「みんな笑顔」「笑顔もほんと草」といった反応が寄せられていた。ドジャースの全員の気持ちが晴れた大谷の豪快弾となった。（Full-Count編集部）