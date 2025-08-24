意外なボリューム感に釘付け…韓国チアガール、“そこ”に目が行くVネックSHOT「初恋の美貌だ！」【PHOTO】

韓国チアガールのチャ・ヨンヒョンが、魅力溢れるオフSHOTでファンを魅了している。

【写真】韓国チア、“そこ”に目が行くVネック

チャ・ヨンヒョンは最近、自身のインスタグラムを更新。

「初恋材質」とキャプションに綴り、水族館を訪れた際の写真を数枚投稿した。

サメや熱帯魚などが泳ぐ水槽のそばで、ドリンクを片手に自然体の姿を見せるチャ・ヨンヒョン。カメラに向ける表情はシックかつ落ち着いた印象で、チアガールとして活動する普段の姿とは違うオフの雰囲気が目を引く。

何より、胸元部分が大きく開いたVネックのワンピースからは隠し切れないボリューム感があらわに。華奢な肩のラインやスラリと伸びる美脚も惜しげもなく披露し、多くのファンを釘付けにさせていた。

投稿を目にしたファンからは、「初恋の美貌」「美しい」「マーメイドですか？」「あなたが私の初恋です」といったコメントが寄せられていた。

（写真＝チャ・ヨンヒョンInstagram）

チャ・ヨンヒョンは1992年7月21日生まれの33歳。2014年よりチアガールとしての活動を始め、プロ野球KBOリーグ、男子プロバスケKBL、女子プロバスケWKBL、男子プロサッカーKリーグ、プロバレーVリーグ男子部など各競技のスポーツチームでチアを務めた。現在はKBOリーグのLGツインズでチアとして活動している。