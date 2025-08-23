元同僚が見た大谷の44号アーチ「最高レベルのパワー」

左翼の守備位置で、衝撃の打球を目撃した。ドジャースの大谷翔平投手は19日（日本時間20日）の敵地ロッキーズ戦で、44号ソロを放った。角度19度の強烈なライナーは、打球速度115.9マイル（約186.5キロ）で右翼のロッキーズブルペンへ消えていった。弾道を見つめていたミッキー・モニアック外野手は、ひとり懐かしさを感じていた。

エンゼルス時代には、大谷が移籍するまで1年間半ともにプレー。グラウンド内外で仲睦まじい間柄となった。幾度となく豪快なホームランも見ていたが、44号を目の当たりにし「僕が今まで見てきた中でも、信じられないほどのパワーを持っているからね」と度肝を抜かれた様子だった。

44号を放ってから2日後、打球を見た感想を聞くと「ああ、確か打球速度が116マイル（約187km）とか、それくらいじゃなかったかな……」と、“兄貴分”の一発の詳細は把握済。「クレイジーだよ……。彼は常人離れした才能を持つ存在だ」と表現した。

「何度か一緒に打撃練習をしたことがあるけど、あれは僕が見た中で一番印象的だったBPだったね。それをそのまま試合でやってのけるんだから、特別なことだね」。敵となってもその活躍ぶりには驚かされ続けている。（上野明洸 / Akihiro Ueno）