９月３日の天安門勝戦８０周年軍事パレードに登場する超大型無人潜水艇（ＸＬＵＵＶ＝Ｅｘｔｒａ Ｌａｒｇｅ Ｕｎｃｒｅｗｅｄ Ｕｎｄｅｒｓｅａ Ｖｅｈｉｃｌｅ）ＡＪＸ００２が公開された。中国は１６日夜から１７日未明にかけて天安門の半径４キロ一帯を全面封鎖し、２回目の都心予行演習を実施した。

ＡＪＸ００２はロシアの核魚雷ポセイドンと似たモデルで核兵器搭載が可能だ。軍事専門家らは米国のミサイル防衛（ＭＤ）体系を回避でき、域内の海洋軍事力を変える「ゲームチェンジャー」と評価した。潜水艦専門家のＨ．Ｉ．ソーントン氏は１６日（現地時間）、米海軍専門紙ネイバルニュースに「三亜海軍基地と大連の近くで試験運行が観測された機種と似ている」とし、今後の西海（ソヘ、黄海）における実戦運用の可能性を暗示した。

この日の都心訓練は午後５時、天安門周辺を全面封鎖して始まった。道路に一般車両が見えなくなった７時ごろ、轟音と共にタンクと装甲車の行列が建国門橋梁の破損を避けるためにう回路を通って天安門方向に進入した。砂色モザイクのキャタピラ車両にはＬＺを表記し、陸上戦闘用武器であることを表した。

陸上武器に続いて防空（ＦＫ）、海戦（ＨＺ）、情報作戦（ＸＺ）、後方支援（ＨＦ）武器隊列が速いペースで移動した。目を引いた武器は無人部隊（ＷＲ）隊列だった。中国版「ＭＱ−９リーパー」と呼ばれる攻撃−２姿の攻撃型ドローンとヘリコプター型のグレーのドローンも多数目撃された。昨年から台湾海峡の中間線を行き来するステルス偵察ドローン無偵−８の新型モデルは偽装シートで隠されたまま移動し、９・３軍事パレードの注目度を高めた。昨年１２月の珠海エアショーに登場した無人艦艇の虎鯨（Ｏｒｃａ）と似た長さ２０メートル前後の艦艇も登場した。

無人潜水艇ＡＪＸ００２は計４隻が目撃された。似た潜水艇２隻は偽装シートに覆われたまま天安門方向に移動した。ソーントン氏は「長さ約１８−２０メートル、直径１−１．５メートルでロシアの核武装原子力魚雷ポセイドンと全体的な大きさと形態が似ている」とし「ＡＪＸが正確に何を意味するのか現時点では不明」と指摘した。偽装シートが被された無人潜水艇２隻の長さはＡＪＸ００２と似ていたが、直径が倍ほどあり船尾に十字型（＋）でなくＸ字型の方向舵を採択した。ソーントン氏は「中国は他国の海軍と比較できない規模で無人潜水艇に資源を投入し、ついに世界に公開する準備を終えた」と強調した。

韓国軍の関係者は中国の核魚雷による域内海洋軍事力競争が加速化すると懸念を表した。匿名を求めた軍関係者は「中国軍が戦略武器（ＺＬ）隊列でなく無人部隊（ＷＲ）に配備したが、いつでも核搭載が可能という暗示」とし「核魚雷は確証破壊用戦略武器であると同時に戦術武器であり、南・東シナ海や西太平洋などに配備されれば中国の掌握・統制力が大きく強まり、紛争海域での交渉力を高めるだろう」という見方を示した。また、米国のＭＤ体系を避けることができ、外部勢力の接近を防ぐ「接近阻止拒否」（Ａ２ＡＤ＝Ａｎｔｉ−Ａｃｃｅｓｓ Ａｒｅａ Ｄｅｎｉａｌ）能力を強化するゲームチェンジャー級武器に分類した。

極超音速ミサイルや大陸間弾道ミサイル（ＩＣＢＭ）など戦略武器は予行演習を意識し、偽装シートで覆って全貌を公開しなかった。シンガポール聯合早報の于沢遠中国専門記者は最近、「中国が軍事パレードで従来の極超音速ミサイル東風（ＤＦ）−１７の改良型ＤＦ−２７を公開し、開発説が出ているＤＦ−５１ ＩＣＢＭの代わりにＤＦ−４１ ＩＣＢＭが行事のフィナーレを飾る可能性がある」と予想した。「ロシア・ウクライナ戦争、中東戦争ともに現代戦では核兵器より通常兵器が重要という点を見せた」という理由からだ。

６月に閲兵式指導グループ弁公室副主任の呉沢棵少将は記者会見で「無人人工知能（ＡＩ）、水中作戦、ネットワーク攻撃防御、極超音速など新型作戦力量が軍事パレードに参加する」とし「科学技術の発展および戦争形態の変化に適応し、未来の戦争で勝つ中国軍の強大な能力を見せる」と予告した。

この日、天安門半径４キロ一帯は事実上、準戒厳状態に変わった。午後になると宅配などはもちろん車と市民の移動が禁止された。これに先立ち天安門近隣の王府井付近には超大型クレーン２台が鉄線に連結されたまま車道に配置されていた。統帥権者の閲兵場面を撮影するための小型ドローンロボットが鉄線に設置された。天安門広場の南側の人民英雄記念碑前は赤い万里の長城造形装飾と参観者のための座席、超大型スクリーンが広場の左右に設置された。天安門の前では数十台の設備車両が作業中で、駐車中の電子戦車両の周囲に軍人も目撃された。広場南側の観光地の前門大街にはバリケードが設置され、軍人と公安要員が観光客を統制した。国営新華社通信は１７日の２回目の演習に約４万人が動員されたと報じた。３回目の演習が予定された２３日にも紫禁城や景山公園など主要観光地が閉鎖され、都心の各地が統制される。

１７日午前には空中部隊の予行演習が行われた。大型中国共産党旗、中華人民共和国旗、人民解放軍旗をぶら下げたヘリコプター編隊を前に出し、先導機・輸送機・爆撃機・戦闘機編隊の順に最新鋭戦闘機が北京の空を東西に横切った。

一方、今年９・３軍事パレードには２０１５年の勝戦７０周年軍事パレードと比べて東南アジア国家の指導者が多数出席するとみられる。香港サウスチャイナモーニングポスト（ＳＣＭＰ）は１５日、インドネシアのスビアント大統領、マレーシアのアンワル・イブラヒム首相、ベトナム権力序列２位のルオンクオン国家主席をはじめ、カンボジア・ラオス・ミャンマー国家指導者が出席する予定だと報じた。１０年前の行事にマレーシアは首相特使が、インドネシアは閣僚級が出席したのとは異なる。李在明（イ・ジェミョン）大統領は１０年前の朴槿恵（パク・クネ）大統領と違って出席しないと伝えられた。当時、北朝鮮からは崔竜海（チェ・リョンヘ）労働党書記が出席した。副首相以上が出席した国家首班は３０人だった。今年出席する国家指導者の規模と職級も重要な観戦ポイントとなる。