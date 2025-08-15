J2¼ó°Ì¤Î¿å¸Í¤¬¥æ¡¼¥¹½êÂ°GK¾å»³³¤æÆ¤ò¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë2¼ïÅÐÏ¿¡Öºòµ¨¤ÏÅÐÏ¿¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡Ä¡×
¡¡¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤Ï15Æü¡¢Æ±¥¯¥é¥Ö¥æ¡¼¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ëGK¾å»³³¤æÆ¤ò¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë2¼ïÅÐÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¾å¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¿å¸Í¤Î¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¾å»³¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öºò¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÅÐÏ¿¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¾¯¤·¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡2007Ç¯9·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¾å»³¤Ï¡¢¸½ºß17ºÐ¡£¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¯¥é¥¹¤Î4´üÀ¸¤Ç¤¢¤ê¡¢¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯GK¥¯¥é¥¹¡Ê¿å¸Í¹»¡Ë¤ÇGK¥¹¥¥ë¤òËá¤¤¤¿¡£¿å¸Í¤Î¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾å»³¤Ï¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤ÇÇØÈÖ¹æ¡Ö37¡×¤òÃåÍÑ¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¤â¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë2¼ïÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸ø¼°Àï½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡2025¥·¡¼¥º¥ó¤Î¿å¸Í¤ÏÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥ê¡¼¥°¤ÇÇËÃÝ¤Î²÷¿Ê·â¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤Ï25»î¹ç¤ò¾Ã²½¤·¤Æ15¾¡6Ê¬4ÇÔ¡£2°Ì¤Î¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤Ë¤Ï¾¡¤ÁÅÀ¡Ö6¡×º¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
