サウジアラビア王国館、アニメ『アサティール２・未来の昔ばなし』を特別上映【大阪・関西万博】
2025大阪・関西万博のサウジアラビア王国館では、2025年8月17日（日）18:30〜20:30（17時30分開場）に、ナショナルデーホール・レイガーデンでサウジアラビアの映画を上映する。伝統と現代性を融合させた魅力的なストーリーテリングで知られるサウジアラビアと日本の共同制作アニメシリーズ『アサティール・未来の昔ばなし』のシーズン2が上映される。
上映後、サウジアラビアの映画業界から著名なスピーカーを招いたパネルディスカッションが開催され、マンガ・プロダクションズと東映アニメーションの代表者が参加する。ミスク財団とマンガプロダクションズが共同で制作した映画は、日本語音声に英語字幕付きで上映される。
■サウジアラビアの視点から物語を体験
上映会では、サウジアラビアと日本がアニメを通じて出会う中で、サウジアラビアの視点から物語を体験することができる。サウジアラビアの映画の世界から、サウジアラビアのマンガ・アニメーションの大胆な表現まで、サウジアラビアの映画が、伝統と変革の交差点で生まれたサウジアラビアの物語を探索する機会を提供する。
サウジアラビアのマンガ・プロダクションズと日本の著名な東映アニメーションスタジオの創造的なパートナーシップを祝う特別な夜になる。上映会では、2024年に日本の全国放送で初放送されたサウジアラビア制作のアニメシリーズ『アサティール２・未来の昔ばなし』から、3つの選りすぐりのエピソードが上映される。この視覚的に圧倒的なシリーズは、古典的なアラビアの伝説を未来的な視点で再解釈し、冒険、感情、普遍的な価値観を融合させたスタイルで、世界中の観客に響く作品だ。
この映画は、サウジアラビアと日本の伝統を反映し、伝統と現代性の独自の融合を表現した2つのシリーズからなるアニメシリーズ。物語は、イスラム教の預言者の物語、重要なランドマーク、アラビア半島の歴史の要約など、サウジアラビアの文化遺産を多層的に描き、信仰の力と、あらゆる困難を乗り越えるその力を強調している。映画の上映後、マンガプロダクションズと東映アニメーションの業界リーダーを招いたパネルディスカッションが開催され、この先駆的なコラボレーションの裏側と、地域におけるアニメーションの未来に関する洞察を話す予定だ。
【アニメ特別上映 & パネルディスカッション】
17:30 開場
18:30 開会のご挨拶 マジェド・サンマン氏（映画プロデューサー／監督／俳優）
18:40-19:00 パネルディスカッション
清水慎治氏（東映アニメーション）／ムハンマド・アルダフェーリ氏（マンガプロダクションズ）
19:00 エピソード３「名もなき勇者（ファーリス）」の説明と上映
19:30 エピソード７「ウリを捨てて僕を運んで！」の説明と上映
19:45 エピソード12「人魚の贈り物」の説明と上映
20:00 閉会のご挨拶
20:30 閉会
サウジアラビアの映画産業は近年著しい成長を遂げており、中東の心臓部において世界有数の映画拠点へと進化している。この映画は、これらの現代的な制作会社の成長する評判をアピールするだけでなく、世界中で類を見ない壮観で独自の風景や環境を強調する。アニメーションを通じて、観客はサウジアラビアの文化的豊かさを体験することができる。
さらに、サウジアラビア王国館では、没入型ルームとギャラリーを巡る興奮に満ちた体験を提供します。『進化する都市』『持続可能な海』『無限の人間の可能性』『イノベーションの頂点』といったテーマを通じて、すべての来場者がサウジアラビア王国の世界への影響を間近で体験することができる。
