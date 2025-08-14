都会の喧騒にそびえ立つダイナミックなラグジュアリーホテル、グランド ハイアット 東京は、フランケンシュタインやジャック オ ランタン、ミイラなどをモチーフにした少し不気味でキュートな「ハロウィン スイーツ＆ブレッド」と、ホームパーティーに最適な「ハロウィン アフタヌーンティー テイクアウト ボックス」を「フィオレンティーナ ペストリーブティック」で、10月1日〜10月31日の期間限定で販売する。

今年のハロウィンシーズンは、華やかで遊び心にあふれた、7種の限定スイーツとブレッドを用意する。毎年好評を得ている、チョコレートでつくるジャック オ ランタンにハロウィンモチーフのお菓子を詰め込むスイーツには、パンプキン、スカル、黒猫に加え、フランケンシュタインのデザインが新たに仲間入り。容器まですべて食べられる遊び心あふれるスイーツがハロウィンムードを盛り上げる。さらに、プティフール（小菓子）の6種アソートでは、モンスターやミイラをイメージしたムースのほか、コウモリ型のチョコレートケーキなど、すこし不気味な“コワかわいい”スイーツを楽しめる。そのほか、北海道産かぼちゃのやさしい甘みと豊かな風味を詰め込んだモンブランや、手土産や子どもへのギフトにもおすすめのポップなデザインが目を引くマカロンなどを取りそろえる。

さらに、ホームパーティーに最適な「ハロウィン アフタヌーンティー テイクアウト ボックス」が今年も登場する。2段ボックスの上段には、モンブランクリームに目玉と手を添えたモンスターのようなシュークリームや、愛らしい表情のおばけマカロン、少し不気味な指のクッキーなどを詰め合わせる。下段には、ミイラをイメージしたブリオッシュなどのブレッドのほか、竹炭とスパイシーパンプキンのスコーンを用意する。一緒に渡すバルーンやガーランドなどのデコレーションとともに“おうちハロウィン”を楽しんでほしい考え。

ラグジュアリーホテルならではの繊細な仕立てながらシェフの遊び心があふれる、少し不気味でキュートなスイーツとともに、思い出に残るハロウィンを過ごしてほしいという。

［提供概要］

提供期間：10月1日（水）〜10月31日（金）

提供時間：9:00〜21:30（ケーキ・タルトの販売は10:00〜）

予約期間：9月1日（月）〜10月28日（火）12:00

※完全予約生産 数量限定。限定数に達した場合は予告なく予約終了する

※受け取り3日前の12:00までに要予約

※受け取り日の3日前から100％のキャンセルチャージが発生する

受け渡し時間：12:00〜20:00

受け渡し場所：フィオレンティーナ ペストリーブティック店頭

グランド ハイアット 東京＝https://www.hyatt.com/ja-JP/hotel/japan/grand-hyatt-tokyo/tyogh