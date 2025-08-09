幻想的な新色リップはひと塗りで唇ふっくら！ 秋新色コスメが早くも到着

季節は夏真っ盛りだけれど、美容業界ではひと足早めに秋新色が到着。今すぐ活躍するものもたくさん！ お見逃しなく！

1、YVES SAINT LAURENT クチュール ミニ クラッチ 730

クチュール ミニ クラッチ 730 ￥10,890（イヴ・サンローラン・ボーテ TEL. 0120-526-333）

人気アイパレにモロッコの風景からインスパイアされた秋新色が登場！ 「グリッターとマット、パールの組み合わせが絶妙で、華やかさと今っぽさを両立した目元に。鮮やかに発色して粉飛びしにくく、ヨレにくさも秀逸」。スターシェードはモロッコの朝焼けを表現したピンク系の730。透明度と輝度の高い輝きも必見！ 8／1発売。

2、JILLSTUART リップラッカー ブルーミングガーランド 05

リップラッカー ブルーミングガーランド 05 ￥3,740（ジルスチュアート ビューティ TEL. 0120-878-652）

こっくり濃密な発色とツヤが持続する新リキッドルージュはビジュも最高！ 「発色が良くて潤い感も抜群！ ひと塗りで唇がふっくらし、塗り直しをしても荒れにくかったです」。厚みがあって水分も逃げにくいぷるんとしたツヤ膜が唇に密着。幻想的なローズ色の05をはじめ、全8色（うち限定2色）が登場。8／1発売。

3、CLARINS リニュープラス ボディ セラム

リニュープラス ボディ セラム 200ml ￥12,430（クラランス TEL. 050-3198-9361）

触り心地のいいなめらか肌に導くボディ用エイジングケア美容液。「のびが良くて保湿力も高く、肌表面のキメが整うよう。肌が引き締まるような感覚も！」。ハリや弾力を与えて肌を引き締めるエイジングケア効果と、くすみやザラつきの原因・古い角質をケアする効果を搭載。うるぷるのシルク肌を目指したい人に◎。8／1発売。

4、PAUL ＆ JOE BEAUTE シマリング アイカラー（右から04、01）

シマリング アイカラー（右から04、01）各￥2,970（ポール ＆ ジョー ボーテ TEL. 0120-766-996）

重ねるたびに光と影が増し1色でも惹きつける眼差しにメイク。「透明感のある発色としっとりとした質感。重ねてもくすみにくいシングルシャドウです」。ヌーディ系からブルーミングカラーまで全8色が登場。全色に共通して、ツヤのベールがまぶたを包み込み、立体感と魅惑的な輝きをプラス。8／1発売。

石井亜美

いしい・あみ 2冊目の著書『ポジティブBEAUTY 美容マニア・モデル・35歳 私がして本当によかったこと』が発売。「読者さんから届いた感想を毎日ワクワクしながら拝見しています」