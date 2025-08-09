´Ú¹ñ¸ì¤Ç¡Ö¤Ê¤Ë¡×¤Ã¤Æ²¿¤Æ¸À¤¦¡©¡Ú¤¹¤°¤Ë»È¤¨¤ë´Ú¹ñ¸ì¥Õ¥ì¡¼¥º¡Û
¡Ö´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤Î¥»¥ê¥Õ¤¬¾¯¤·¤Ç¤âÊ¹¤¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö´Ú¹ñ¸ì¤¬¾¯¤·¤Ç¤âÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬¡Ø¥¼¥í¤«¤é¤ï¤«¤ë¡ª ³Ú¤·¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ë¡ª ´Ú¹ñ¸ì1Ç¯À¸¡Ù¡Ê¥Ï¥ó¥°¥ë¥Î¡¼¥È²ÃÆ£Ãø¡Ë¤À¡£¡Ö¤³¤ó¤ÊËÜ¤¬¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Æ³Ú¤·¤¤¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¥¼¥í¤«¤é¤ï¤«¤ë¡¢½é¿´¼Ô¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î1ºý¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø¼Ô¤Ï·î´ÖºÇ¹â180ËüPV¤Î´Ú¹ñ¸ì¥Ö¥í¥°¡Ö¥Ï¥ó¥°¥ë¥Î¡¼¥È¡×¤Î´ÉÍý¿Í¤Ç¡¢´Ú¹ñÎ¹¹Ô¾ðÊó¤ÎYouTuber¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¥Ï¥ó¥°¥ë¥Î¡¼¥È²ÃÆ£»á¡£ËÜ½ñ¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¡Ö¤Ò¤È¤³¤È¤Ç¤â´Ú¹ñ¸ì¤òÏÃ¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤¹¤°¤Ë»È¤¨¤ë¿È¶á¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÃø¼Ô¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤Ç¤è¤¯Ê¹¤¯¡Ö¤Ê¤Ë¡©¡×¤Î¥»¥ê¥Õ
º£²ó¤Ï¡¢´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¡¢¤½¤·¤Æ´Ú¹ñ¤ÎÆü¾ï²ñÏÃ¤Ç¤â¤è¤¯¼ª¤Ë¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡ª
´Ú¹ñ¸ì¤Î¡Ö¤Ê¤Ë¡©¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Öº£²¿¤·¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤Ê¤É¡¢¡Ö¤Ê¤Ë¡×¤ò»È¤Ã¤¿¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò3¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
´Ú¹ñ¸ì¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¿Í¡¢´Ú¹ñÎ¹¹Ô¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢´Ú¹ñ¤ÎÊý¤ÈÀÜ¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
¡¤Ê¤Ë¡§¥à¥©¡Ê뭐¡Ë
¡Ö¤Ê¤Ë¡×¤Ï¡¢´Ú¹ñ¸ì¤Ç¡Ö¥à¥©¡Ê뭐¡Ë¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Í§¤À¤ÁÆ±»Î¤ÇÁê¼ê¤Î¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¹¤¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡Ö¤¨¡© ¤Ê¤Ë¡©¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡Ö¥à¥©¡©¡×¤ÈÊ¹¤ÊÖ¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¡Ö¥à¥©¡©¡×¤À¤±¤À¤È¤Ö¤Ã¤¤é¤Ü¤¦¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÃúÇ«¤ËÊ¹¤Ä¾¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ï¡Ö²¿¤Æ¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¡Ö¥à¥©¥é¥´¥è¡©¡Ê뭐라고요?¡Ë¡×¤ò»È¤¦¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¡Ö¥à¥©¡Ê뭐¡Ë¡×¤Ï¡Ö¥à¥ª¥Ã¡Ê무엇¡Ë¡×¤ÎÎ¬¸ì¤Ç¤¹¡£¡Ö¥à¥©¡×¤Ï¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¸ÀÍÕ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤«¤·¤³¤Þ¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡Ö¥à¥ª¥Ã¡×¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¤³¤ì¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡§¥¤¥´ ¥à¥©¥¨¥è¡©¡Ê이거 뭐예요?¡Ë
¡Ö¤³¤ì¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ï´Ú¹ñ¸ì¤Ç¡Ö¥¤¥´ ¥à¥©¥¨¥è¡©¡Ê이거 뭐예요?¡Ë¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¤¥´¡Ê이거¡Ë¡×¤Ï¡Ö¤³¤ì¡×¡¢¡Ö¥à¥©¥¨¥è¡©¡Ê뭐예요?¡Ë¡×¤Ï¡Ö²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¤¥´ ¥à¥©¥¨¥è¡©¡×¤Ï¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ä°û¿©Å¹¤Ê¤É¤Ç¡¢¼ÁÌä¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ë»È¤¨¤ë¸ÀÍÕ¤Ê¤Î¤Ç¡¢³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¯¤ÈÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¤Ï¤¸¤á¤Æ´Ú¹ñÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤Ê¤É¤Ë¤Ï¤¼¤Ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
£º£²¿¤·¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡§¥Á¥°¥à ¥à¥© ¥Ø¥è?¡Ê지금 뭐 해요?¡Ë
¡Öº£²¿¤·¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤Ï´Ú¹ñ¸ì¤Ç¡Ö¥Á¥°¥à ¥à¥© ¥Ø¥è¡©¡Ê지금 뭐 해요?¡Ë¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Á¥°¥à¡Ê지금¡Ë¡×¤Ï¡Öº£¡×¡¢¡Ö¥à¥©¡Ê뭐¡Ë¡×¤Ï¡Ö¤Ê¤Ë¡×¡¢¡Ö¥Ø¥è¡©¡Ê해요¡©¡Ë¡×¤Ï¡Ö¤·¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤Î°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£
Í§¤À¤Á¤äÎø¿Í¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤è¤¯»È¤ï¤ì¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¤¤Ê¡×¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÏ¢Íí¤·¤Æ¤ß¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë»È¤¦¤Î¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£Í·¤Ó¤ËÍ¶¤¦¤È¤¤Ê¤É¤Ë¤â¼«Á³¤Ë»È¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¡Ö¥à¥©¡×¤ÎÈ¯²»¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆñ¤·¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤é¡¢¡Ö¥â¡×¤ËÊÑ¤¨¤Æ¡Ö¥Á¥°¥à ¥â ¥Ø¥è?¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤âÄÌ¤¸¤Þ¤¹¡£µ¤·Ú¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
´Ú¹ñ¸ì¹¥¤¤ÎÍ§¤À¤Á¤ä´Ú¹ñ¤ÎÊý¤È¤Î²ñÏÃ¤Ë»È¤¨¤ÐÏÃ¤âÃÆ¤à¤Ï¤º¡ª
¡Ø´Ú¹ñ¸ì1Ç¯À¸¡Ù¤Ç¤Ï¡¢´Ú¹ñÎ¹¹Ô¤äÆü¾ï¤Ç»È¤¨¤ë´Ú¹ñ¸ì¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿È¶á¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤«¤é¤¼¤Ò³Ð¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÊËÜ¹Æ¤Ï¡Ø´Ú¹ñ¸ì1Ç¯À¸¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ë½ñ¤²¼¤í¤·ÆÃÊÌÅê¹Æ¤Ç¤¹¡Ë