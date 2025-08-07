平成ギャル必見！　CECIL McBEE、ALBA ROSA、BETTY‘S BLUEのショッパー風ポーチがエモすぎる

平成を彩った3ブランドのショッパーがポーチとして8月16日（土）より宝島社から発売されることがわかった。

【画像】セシル、ALBA ROSA、BETTY‘S BLUEのショッパー風ポーチ

今回ポーチとなったのは「CECIL McBEE」「ALBA ROSA」「BETTY‘S BLUE」の3ブランド。平成女子がこぞって持っていたこれらブランドのショッパーを、より使いやすいポーチにして販売される。

ギャルファッションのカリスマブランド「CECIL McBEE」のコスメポーチは、光沢のあるツヤ感をリアルに再現し、350mLのペットボトルが入るサイズで制作。ミニバッグとして使用することもできる。カジュアルブランド「ALBA ROSA」は、かつて大流行した片ナップショルダー型のショッパーをイメージした巾着ポーチに。象徴的なハイビスカスのロゴとカラーリングがインパクトのあるデザインとなった。カラフルなデザインが目を引く「BETTY‘S BLUE」は、イチゴ柄ショッパーをそのまま再現し、使い勝手にこだわった2層構造のコスメポーチとなった。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）